ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଓଡିଶା ରଖିଲା ପ୍ରମୁଖ ୯ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ୯ଟି ଦାବି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : January 11, 2026 at 7:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ୯ଟି ଦାବି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ।
ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ଦାବି:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ୯ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ମିଳିତ ଲିଖିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।
|୧. 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ଭିଜନ ଅଧୀନରେ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ' ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ।
|୨. ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ବା SASCI ୨୦୨୬–୨୭ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ।
|୩. ପୂରକ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (SNP) ଓ କିଶୋରୀ ଯୋଜନା (SAG) ଅଧୀନରେ ରାସନ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ସଂଶୋଧନ । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭାନ୍ୱିତମାନଙ୍କୁ ପୋଷକ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ଖାଦ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।
|୪. ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NSAP) ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି । ସାମାଜିକ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ।
|୫. ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ ଢାଞ୍ଚାର ବିସ୍ତାର ।
|୬. ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ଓ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ।
|୭. ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୧,୫୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସଡ଼କ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ।
|୮. ଓଡ଼ିଶାର ନଗରୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭାରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ।
|୯. ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ । ଯାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ । ପୁରୀ, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜନଜାତୀୟ ପରମ୍ପରା, ନିର୍ମଳ ସମୁଦ୍ରତଟ ଏବଂ ବିବିଧ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପୂର୍ବାଧାର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଯିବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାକ-ବଜେଟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ । ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର