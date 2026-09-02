ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଗ୍ରହ, ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଜରେ ୧୭ ବିଡ୍
୨୦୨୬ ଜୁନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦ୍ବୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା, ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୮,୩୦୦.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : September 2, 2026 at 9:01 AM IST
NHAI ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଡରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଉଭୟ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୭ଟି ବିଡ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ।
ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NHAI) ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଡ୍ରେ ୭୯.୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାମେଶ୍ୱର-କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାକେଜ-୧ ପାଇଁ ୧୦ଟି ବିଡ୍ ମିଳିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ୪ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହାଇୱେ ହେବ । ସେହିପରି ପ୍ୟାକେଜ-୨ରେ ୮୦.୭ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ କୋଣାର୍କ-ପାରାଦ୍ବୀପ ପାଇଁ ୭ଟି ବିଡ୍ ମିଳିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ୨ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପେଭ୍ଡ୍ ସୋଲ୍ଡର ରହିବ । ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନ୍ୟୁଇଟି ମୋଡ୍ (HAM)ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ...
- ୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦ୍ବୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୮,୩୦୦.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
- ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୫୩.୬ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନବ-ଦିବସ (man days) ଏବଂ ୬୭ ଲକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ମାନବ-ଦିବସ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
- ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଯାତାୟାତକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି
- ଏହି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ନୂତନ କରିଡର୍ NH-16 ଓ NH-316ର ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବ । ଏହା ସହ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭଳି ବିକାଶଶୀଳ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହି କରିଡର୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ିବ ।
ରିବନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ କମୁଛି ଗତି:
ବର୍ତ୍ତମାନର NH-16 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲର ଅଂଶ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ NH-316 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଦେଇ ସାତପଡ଼ା ଓ କୋଣାର୍କ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ପୁରୀ-ସାତପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦% ଅଞ୍ଚଳରେ ରିବନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଚାପ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଓ ଉଚ୍ଚଗତିର ଯାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉନାହିଁ ।
ନୂଆ ରାମେଶ୍ୱର-ପାରାଦ୍ବୀପ କରିଡର୍ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଯାତାୟାତର ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର, କାର୍ବନ୍ ନିର୍ଗମନ ଓ ଯାନ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ । ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଏହି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
NH-316 ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ଲାଗିନି ସୂଚନାଫଳକ: ସପ୍ତାହକରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦୁର୍ଘଟଣା
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, NH-520ରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର