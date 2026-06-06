ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ୨୭ ହଜାର କୋଟି ଘୋଟଲା ଅଭିଯୋଗ, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ୨୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନିତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟେ ।
Published : June 6, 2026 at 11:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ । ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡିବାକୁ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଟାଟା ପାୱାର ୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ମହାସଂଘ । ଏହି ସବୁ ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ସଭାପତି ରମେଶ ଶତପଥୀ ।
ରମେଶ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, OERC (Odisha Electricity Regulatory Commission) ଟାରିଫ ଅର୍ଡର ପେଜ ନମ୍ବର ୧୧୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହାର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ । ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୦୦ଟି 33/11 କେଭି ସବଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନିମ୍ନମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏଟିସି ଲସ୍ କମାଇ ବିଜୁଳି ଦର କମାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ରଖା ଯାଇଥିଲା, ସେହି ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘୋଟାଲାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଇଆରସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୌଣସି ଜନ ଶୁଣାଣି ନକରି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ 4ଟି ଯାକ ଡିସ୍କମକୁ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାତି ଅଧିଆ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ ହୋଇଥିବା ଭେସ୍ଟିଂ ଅର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୫୦୦ଟି ସବ ଷ୍ଟେସନ ବାବଦରେ କିଛି ଉଲ୍ଲଖ ନାହିଁ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ୨୬-୫-୨୦୨୦ ରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସବୁ ନିମ୍ନମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ତେଣୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ୨୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାପେକ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ । ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ତର୍ଜମା ନକରି ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଟାଟା ପାୱାର ୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ହିସାବ ଦେଇ ତାର ସୁଦ୍ଧ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଦାୟ କରୁଛି । ଏସମସ୍ତ କଥା ଉପରେ ଗତ ଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ ସିଏଜି ଅଡିଟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏଜି ଅଡିଟ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ?"
ସେହିପରି ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାର ଭଡା ବାବଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୭୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ୨୦୦୩ ର ବିରୋଦ୍ଧଚାରଣ କରୁଛି । ମିଟର ଲଗାଇବା ଉପଭୋକ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଜରିଆରେ ମିଟର ଲଗାଇବା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । ଆଗରୁ ଯିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇଛି ତାର ସୁବିଧା ପାଇଁ କଣ କରିଛ ? ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ ଗତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଇଆରସିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା l ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପେଜ୍ ନଂ 90,91,92,93ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ l ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଗରୁ ଓ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ l ସେହିପରି ୨୦୧୯ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନି ତେଣୁ ଟାଟା ପାୱାର କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ନୂଆ ଲାଇନ ସଂଯୋଗରେ ମନଇଚ୍ଛା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଦର କମାଇବା ଓ ନିରନ୍ତର ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଟିସି ଲସ କମାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ 33KV, 11KV ଏବଂ ଡିଟିଆର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟରିଂ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ବୋଲି ଗତ ହିୟରିଂରେ ଜଣା ପଡିଲା, ତେଣୁ ଏଟିସି ଲସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ମନିଟାରିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଟାଟା ପାୱାରର ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ଟାଟା ପାୱାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିବାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚାପରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସିଏସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଗାମୀ ୩ ବର୍ଷିଆ ବିକାଶର ରୋଡମ୍ୟାପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଗର୍ଜିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ; ଏସମାକୁ ମାନିଲେନି, ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର