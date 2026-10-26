ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କଟକଣା !
ଶୀତ ଆଗମନ ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 3:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ଆସିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାର ଭୟ । ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଥିବା ଧୂଳି, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରୁ ଉଡୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ରେ କୋଇଲା ଜାଳିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଆଦି ଆମେ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁର ମାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଥର ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ । ଶୀତ ଆଗମନ ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ ।
ତାଳଚେରରୁ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ:
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେରରେ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ (PM) 2.5ର ସ୍ତର ୬୦ ରହିଛି । PM 2.5 ହେଉଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା, ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ସହ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ତାଲଚେରରେ ଖଣି ଖନନ, କୋଇଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମେକାନିକାଲ୍ ରୋଡ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍ରେ ସଫେଇ:
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କେବଳ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଥିବା ଧୂଳିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ତିନିରୁ ଚାରିଥର କରିବା ଉପରେ ଯୋଜନା ରହିଛି । ମେକାନିକାଲ୍ ରୋଡ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍ରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ସହ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବା କମାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳର ଧୂଳି ଉପରେ ନଜର:
ସହରରେ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍ର ଧୂଆଁ ବି ନଜରରେ:
ରାସ୍ତାକଡ଼ର ହୋଟେଲ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ କୋଇଲା କିମ୍ବା ବାୟୋମାସ୍ ଇନ୍ଧନ ଜାଳି ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଡିସେମ୍ବରରୁ ଭାରୀ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଟକଣା ଯୋଜନା:
ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଭାରୀ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ ।"
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ:
- ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ।
- PM ୨.୫ ଓ PM ୧.୦ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣାର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
- ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ନିୟମ ପାଳନ
- ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନଜର
- ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ
- ଉପଯୁକ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ନଚେତ୍ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହେବା ସହ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ AQI:
ରାଜ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ ବାୟୁର ମାନ ବିପଦଜନକ ରହିଛି । AQI 250 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଛି ।
|ସହର
|AQI
|ଭୁବନେଶ୍ୱର
|109
|ବାଲେଶ୍ୱର
|188
|ବ୍ୟାସନଗର
|108
|ପାରାଦ୍ୱୀପ
|198
|ତାଳଚେର
|197
|ବାରିପଦା
|82
|କଟକ
|75
ଦେଶର କେଉଁ ସହରରେ ବଢିଛି ପ୍ରଦୁଷଣ:
ଦେଶରେ ଅନେକ ସହର ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି । ବହୁ ସହରରେ AQI 200 ପାର କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ।
- ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI 230,
- ଗଜିଆବାଦରେ AQI 241,
- ନୋଏଡାରେ AQI 284,
- ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ AQI 215 ରହିଛି
ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି । ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ଵାରା ଆଲର୍ଜି, ଆଜମା ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ AQI ଅଧିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ବାସ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶୀତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ରାସ୍ତା ସଫା, ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ନରହି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ରୋକିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ । ଏବେ ନଜର ରହିବ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁର ମାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ; ୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା!
ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର