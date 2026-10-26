ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କଟକଣା !

ଶୀତ ଆଗମନ ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Pollution Control Department to curb pollution ahead of winter focusing on action plan
ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2026 at 3:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ଆସିଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାର ଭୟ । ରାସ୍ତାରେ ଉଡୁଥିବା ଧୂଳି, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରୁ ଉଡୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍‌ରେ କୋଇଲା ଜାଳିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଆଦି ଆମେ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁର ମାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଥର ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ । ଶୀତ ଆଗମନ ସହିତ ବାୟୁର ମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିଛି ବିଭାଗ ।


ତାଳଚେରରୁ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ:


ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବାୟୁର ମାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେରରେ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ (PM) 2.5ର ସ୍ତର ୬୦ ରହିଛି । PM 2.5 ହେଉଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା, ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ସହ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ତାଲଚେରରେ ଖଣି ଖନନ, କୋଇଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ (ETV Bharat Odisha)


ମେକାନିକାଲ୍ ରୋଡ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍‌ରେ ସଫେଇ:
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କେବଳ ଗାଡ଼ିର ଧୂଆଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଥିବା ଧୂଳିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ସଫେଇକୁ ତିନିରୁ ଚାରିଥର କରିବା ଉପରେ ଯୋଜନା ରହିଛି । ମେକାନିକାଲ୍ ରୋଡ୍ ସୁଇପିଂ ମେସିନ୍‌ରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ସହ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବା କମାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।

Pollution levels in various cities
ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)


ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳର ଧୂଳି ଉପରେ ନଜର:
ସହରରେ ଘର, ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ବାଲି ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

Pollution levels in Angul
ଅନୁଗୋଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)



ଛୋଟ ହୋଟେଲ୍‌ର ଧୂଆଁ ବି ନଜରରେ:
ରାସ୍ତାକଡ଼ର ହୋଟେଲ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ କୋଇଲା କିମ୍ବା ବାୟୋମାସ୍ ଇନ୍ଧନ ଜାଳି ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

Pollution levels in Paradip
ପାରାଦ୍ବୀପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)


ଡିସେମ୍ବରରୁ ଭାରୀ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କଟକଣା ଯୋଜନା:
ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଭାରୀ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ, ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ ।"

Pollution standard equipment
ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନକ ଯନ୍ତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ବିଶେଷକରି ଖଣି ଖାଦାନ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ପାରାଦ୍ବୀପ ଭଳି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ଗାଡ଼ିମୋଟରର ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧୂଳିକଣା ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷକ କଣିକା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ:

  • ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ।
  • PM ୨.୫ ଓ PM ୧.୦ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣାର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
  • ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ନିୟମ ପାଳନ
  • ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ନଜର
  • ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ
  • ଉପଯୁକ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ

ପ୍ରଶାସନ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ନଚେତ୍ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହେବା ସହ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ


ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ AQI:
ରାଜ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫଳରେ ବାୟୁର ମାନ ବିପଦଜନକ ରହିଛି । AQI 250 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଛି ।

ସହରAQI
ଭୁବନେଶ୍ୱର109
ବାଲେଶ୍ୱର 188
ବ୍ୟାସନଗର108
ପାରାଦ୍ୱୀପ198
ତାଳଚେର197
ବାରିପଦା82
କଟକ 75




ଦେଶର କେଉଁ ସହରରେ ବଢିଛି ପ୍ରଦୁଷଣ:
ଦେଶରେ ଅନେକ ସହର ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛି । ବହୁ ସହରରେ AQI 200 ପାର କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ।

  • ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI 230,
  • ଗଜିଆବାଦରେ AQI 241,
  • ନୋଏଡାରେ AQI 284,
  • ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ AQI 215 ରହିଛି

ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁରେଇ ରଖିବା:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁର ମାନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି । ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ଵାରା ଆଲର୍ଜି, ଆଜମା ସମସ୍ୟା, ପିଲା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ AQI ଅଧିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ବାସ ଜନିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଶୀତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ରାସ୍ତା ସଫା, ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ନରହି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ରୋକିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ । ଏବେ ନଜର ରହିବ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁର ମାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶୀତ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ; ୫ ସହରରେ AQI ୧୦୦ ପାର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତା!

ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ଭସାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବିଏମସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

POLLUTION CONTROL BOARD ODISHA
ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ
DANGEROUS AQI LEVELS ODISHA
ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ଓଡିଶା
WINTER POLLUTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.