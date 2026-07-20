ETV Bharat / state

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋରଦାର; ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମର୍ଥନ

ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Odisha political parties support Sonam Wangchuks hunger strike
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋରଦାର; ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମର୍ଥନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସଂସଦରୁ ରାଜରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଶିକ୍ଷା ଝଡ। ଜୋରଦାର ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା । ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ ।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପୁଣିଥରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ସମାଜ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ବାମପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ, AISF ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବାମପନ୍ଥୀର ବିକ୍ଷୋଭ

ସେହିପରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସମେତ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନିୟମିତତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାମ ନେତାମାନେ।

୨୦୨୪ରେ ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ସାରା ଦେଶରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିହାର ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ।

ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା କଥା, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଜାରି ରହିଛି।

ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ-AISF

ଏପଟେ AISF ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍‌ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ନିଟ୍, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ବିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ; ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି

TAGGED:

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ODISHA POLITICAL PARTIES
MONSOON SESSION
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ
SONAM WANGCHUKS HUNGER STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.