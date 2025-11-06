ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହାୟତାରେ ସୁଦୃଢ ହେବ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା-ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି.ଖୁରାନିଆ
୧୦ଟି ଆଧୁନିକଡ୍ରୋନ୍, ୩ଟି ଟ୍ରଲର୍ ଓ ୧୪୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୨ଟି ଫିଶିଂ ହାର୍ବର, ମାଛଧରା ବନ୍ଦରକୁ CCTV ନଜର ଅଧିନକୁ ଆଣିବା କାମଚାଲିଛ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳବାଇ ତଥା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୪୯.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ଉପକୂଳ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ।
ଏଥିପାଇଁ ୧୦ଟି ଆଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍, ୩ଟି ଟ୍ରଲର୍ ଓ ୧୪୦ ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୨ଟି ଫିଶିଂ ହାର୍ବର୍ ଓ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରକୁ CCTV ନଜର ଅଧିନକୁ ଆଣିବା କାମ ଚାଲିଛ । ନୂଆ ନୌକା କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୧୫ଟି GRPSରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ CCTV ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର
ଏହା ସହିତ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଓ GRPSs (Government Railway Police Stations) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ୧୫ଟି GRPSରେ CCTV ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର ) ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳାରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତଟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏରିୟଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ୧୮ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଟି ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ୩ଟିରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଟ ଅଛି ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି । ସେଗୁଡିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ବୋଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ତଟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆକରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏରିୟଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସେହିଭଳି ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଡ୍ରୋନ । ଏହି ସବୁକୁ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ତଟ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଆଗକୁ ନେବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୂଆ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା କାମକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।”
ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ପେଶାଦାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳଦାୟକ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା, ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାବି । ”
କର୍ମଶାଳାରେ ପୂର୍ବତନ ଗୁଜରାଟ ଡିଜିପି ଓ ଫରେନସିକ୍ସ ଉପଦେଷ୍ଟା କେଶବ କୁମାର “ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର” ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା) ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଜିପି ଅଲୋକ ବେହରା ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଏଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରେଳବାଇ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
