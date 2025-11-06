ETV Bharat / state

ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହାୟତାରେ ସୁଦୃଢ ହେବ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା-ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି.ଖୁରାନିଆ

୧୦ଟି ଆଧୁନିକଡ୍ରୋନ୍, ୩ଟି ଟ୍ରଲର୍ ଓ ୧୪୦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୨ଟି ଫିଶିଂ ହାର୍ବର, ମାଛଧରା ବନ୍ଦରକୁ CCTV ନଜର ଅଧିନକୁ ଆଣିବା କାମଚାଲିଛ ।

Published : November 6, 2025 at 6:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳବାଇ ତଥା ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୪୯.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ଉପକୂଳ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ।

ଏଥିପାଇଁ ୧୦ଟି ଆଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍, ୩ଟି ଟ୍ରଲର୍ ଓ ୧୪୦ ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୨ଟି ଫିଶିଂ ହାର୍ବର୍ ଓ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରକୁ CCTV ନଜର ଅଧିନକୁ ଆଣିବା କାମ ଚାଲିଛ । ନୂଆ ନୌକା କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା (ଇଟିଭି ଭାରତ)

୧୫ଟି GRPSରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ CCTV ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର

ଏହା ସହିତ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଓ GRPSs (Government Railway Police Stations) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ୧୫ଟି GRPSରେ CCTV ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର ) ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳାରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ତଟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏରିୟଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ୧୮ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଟି ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ୩ଟିରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଟ ଅଛି ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି । ସେଗୁଡିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ବୋଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ତଟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆକରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏରିୟଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ସେହିଭଳି ତଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାପକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଡ୍ରୋନ । ଏହି ସବୁକୁ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ । ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ତଟ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରେ ଆଗକୁ ନେବା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନୂଆ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା କାମକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।”

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦିନିକିଆ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଶାଳା (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ପେଶାଦାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳଦାୟକ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା, ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାବି । ”

କର୍ମଶାଳାରେ ପୂର୍ବତନ ଗୁଜରାଟ ଡିଜିପି ଓ ଫରେନସିକ୍ସ ଉପଦେଷ୍ଟା କେଶବ କୁମାର “ଅପରାଧ ତଦନ୍ତରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର” ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।


ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି (ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା) ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ରେଳବାଇ ଓ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଜିପି ଅଲୋକ ବେହରା ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଏଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରେଳବାଇ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

