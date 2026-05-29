ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ: ମୁକୁଳା ପଡିଛି ମେରାଇନ ଥାନା !
ଉପକୂଳ ଜଳପଥ ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 29, 2026 at 7:18 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଉପକୂଳ ଜଳପଥ ଖୋଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ୍ ପାଇଁ ତିନୋଟି ମେରାଇନ୍ ଥାନାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୋଟ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ୨୨ ବର୍ଷ ତଳର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବାରୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ।
ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲା ପଡିଛି: ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଲା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରବି ପତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୪ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ଵ ବ୍ୟବଧାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି । ଏହି ୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ରହିଛି । ତନ୍ତିଆପାଳ,ଜମ୍ବୁ, ତାଳଚୁଆ ଭଳି ଥାନା ସମୁଦ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ।’
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେହି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭୟ ରହିଛି । ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରୋହିଙ୍ଗା ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭୟ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜନଗର,ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରବି ପତି କହିଛନ୍ତି ।
‘ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଲକ୍ଷେ ପାର୍ ହେବନି’
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରବି ପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘୨୨ ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର ଗଣନା କରି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେେଳେ କି ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି । ସେହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ।’
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ,ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ।
‘ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି’
‘ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁ ପୁରାତନ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । ୧୯୬୦ ରୁ ୨୦୦୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୨ଟି ବଙ୍ଗ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜସ୍ବ ଗାଁ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ୨୦୦୨-୦୩ରେ ୧୬୪୯ଜଣ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କଣ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶୁଭାଶିଷ ।
‘ପୋଲିସ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସରକାରୀ ବୋଟ’
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ପୋଲିସ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମ୍ବୁ,ତାଳଚୁଆ,ତନ୍ତିଆପାଳ ତିନୋଟି ମେରାଇନ ଥାନା ଅଛି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି । ଜମ୍ବୁରେ ୫ ଟନ,ତାଳଚୁଆ ଓ ତନ୍ତିଆପାଳରେ ୧୨ ଟନ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଟ ରହିଛି । ଏହି ବୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ: କହିଲେ, ଆଗକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ
ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: 40 ମାଓବାଦୀ ସକ୍ରିୟ, ଦେଶାନ୍ତର 73 ବାଂଲାଦେଶୀ
ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଳଚୁଆରେ ହାଇସ୍କିଲ୍ଡ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫିସର ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ରାଜନଗରରେ ଆମର ATV (All Time Vehicle) ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର FLC (Fish Landing Center) ଓ ଜେଠି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଦିଆଯାଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା