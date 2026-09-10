ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ: ୧୭ ରାଜ୍ୟରୁ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର, ୧୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ
୫୪ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୪୭ ଜଣ ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଅଭିଯାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 10, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 5:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ଓ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନ (ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ)କୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW) ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ୍ ୧୦୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୫୪ ଜଣ ପୁଅ ଓ ୪୭ ଜଣ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW) ଏଡିଜି ଏସ୍. ସାଇନି ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଶିଶୁ ?
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଶିଶୁ ?
ଏଡିଜି ଏସ. ସାଇନିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୩ ଜଣଙ୍କୁ (୪୬ ପୁଅ ଓ ୩୭ ଝିଅ) ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ (CCL)ରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୭ ଜଣ ଶିଶୁ (୬ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ) ଶ୍ରମ ସ୍ଥଳରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୧୧ଟି ଶିଶୁ (୨ ପୁଅ ଓ ୯ ଝିଅ) ରାଜ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ ହେବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ?
ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଶିଶୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୧୧ ଜଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ୧୦, ତାମିଲନାଡୁରୁ ୧୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏଡିଜି ସାଇନି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସୱାଲ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ରେଞ୍ଜ ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଏହି ସଫଳତା ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅପରେସନ ଅନ୍ବେଷଣ:
ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୭ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ୨ଟି ଲେଖାଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଜଣେ ଆଇନ ଓ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ 14 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ କରୁଛି OSCPCR, ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ
ରାଜଧାନୀରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ, ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସ ଦେବ 25 ହଜାର ପୁରସ୍କାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର