ପୋଲିସ SI ଜାଲିଆତି ମାମଲା; ଶଙ୍କରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀକୁ ବାନ୍ଧିଲା CBI
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶନିବାର ସୀତାରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
Published : February 7, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ହେଲେ ଇପିଲି ସୀତାରାମ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶନିବାର ସୀତାରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୀତାରାମଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 18ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଗିରଫ ସୀତାରାମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍:
ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍କ ପାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବିହାରରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେ ହେଲେ ଅମିତ୍ ଭାରତୀ। ଶଙ୍କର ଓ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ଅମିତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର, ସୁରେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଗର ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇ ଆଣି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଥିଲା। ଶଙ୍କର, ସୁରେଶଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିହାରର ଅମିତଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାପଡିିଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା।
ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଜାଲିଆତି ଯୋଜନା:
ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (ଓପିଆରବି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂସ୍ଥା ଆଇଟିଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଇଟିଆଇ ଏହାକୁ ସୁରେଶଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସିଲିକନ୍ ଟେକଲାବ୍ ପ୍ରାଇଭଟେ ଲିମିଟେଡକୁ ସବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସିଲିକନ୍ ଏହି କାମକୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚସଫ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଓପିଆରବିର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶଙ୍କର ଜାଲିଆତି ଯୋଜନା କରଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଲାଲ ମୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ 3ଟି ବସ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁନା 2.30ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ତଥା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାାମିଲ କରିଥିଲେ।
16 ଜଣଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଦାଖଲ କରିଥଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍:
ଏହି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ସିିବିଆଇ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 18 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 141ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ସିବିଆଇ ବିରଞ୍ଚୀ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 16 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜmfଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ 7ଜଣଙ୍କୁ ସିିବିଆଇ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ବିଜୟନଗରମ୍ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ 117ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 5 ଓ 6ରେ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ରାତିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ 3ଟି ଏସି ସ୍ଲିପର ବସକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ 3 ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି 117 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। 117ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 114 ଜଣ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ 3 ଦଲାଲ ଓ 114 ଜଣ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ଥର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବାତିଲ୍:
ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ଥର ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। 2024 ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଫୁଲ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ 9ରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 5 ଏବଂ 6ରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 117 ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି: ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେଣି ଆଶାୟୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର