ETV Bharat / state

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ?

ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

STUDENT UNION ELECTION
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍ଗଠନ ବିସିଜେଡି, ଏବିଭିପି ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହିଂସା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଏବିଭିପି ଓ ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଶନିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଭଞ୍ଜବିହାର) କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେବା ସହ ହତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ବାଣୀ ବିହାର କିମ୍ବା ଭଞ୍ଜବିହାର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି ।

କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ? (ETV Bharat Odisha)

'ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ'
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି । ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି/ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିବା ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।



'ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ'

ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନେ କାଲିର ନେତୃତ୍ୱମଣ୍ଡଳୀ ହେବେ । ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଆମ ଦୁଇ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ରାଜନୀତିରେ ମତଭେଦ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟେ । ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ମିଶି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛୁ ।"

STUDENT UNION ELECTION
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)



ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:



ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ (ଶନିବାର)ରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ଡିଜିପିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭିଡିଓ କନ୍‌ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍‌ପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି/ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ହିଂସା ରୋକିବା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ରୋକିବା ଉପରେ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

STUDENT UNION ELECTION
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍; କାନ୍ଥ, ପାଚେରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA POLICE
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ
ODISHA STUDENT UNION ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.