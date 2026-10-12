ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, କେତେ ସଜାଗ ପୋଲିସ ?
ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 12, 2026 at 8:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର । ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍ଗଠନ ବିସିଜେଡି, ଏବିଭିପି ଓ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ହିଂସା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଏବିଭିପି ଓ ବିସିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଶନିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଭଞ୍ଜବିହାର) କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେବା ସହ ହତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ବାଣୀ ବିହାର କିମ୍ବା ଭଞ୍ଜବିହାର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ପୋଲିସ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
'ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ'
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି । ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି/ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିବା ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
'ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ'
ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନେ କାଲିର ନେତୃତ୍ୱମଣ୍ଡଳୀ ହେବେ । ନିର୍ବାଚନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଆମ ଦୁଇ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ରାଜନୀତିରେ ମତଭେଦ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟେ । ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ମିଶି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛୁ ।"
ନିର୍ବାଚନରେ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ (ଶନିବାର)ରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ଡିଜିପିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଓ ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି/ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ହିଂସା ରୋକିବା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ରୋକିବା ଉପରେ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍; କାନ୍ଥ, ପାଚେରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର