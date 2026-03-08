ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 'ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ'; ନାଟକ ଜରିଆରେ ନୂଆ ଆଇନ ଉପରେ ସଚେତନତା
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ 'ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ' ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Published : March 8, 2026 at 7:28 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟାଜିତ ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ 'ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ' ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନରେ ଐତିହାସିକ ସଂଶୋଧନ ଓ ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଵରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସହକାରିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS) ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ ଅଧିନିୟମ (BSA) ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
Step into the future of justice at the Nyaya Sanhita Exhibition in Bhubaneswar. From the intricacies of our new laws to a showcase of modern weaponry and tactical equipment, see how we are evolving to protect you!— Odisha Police (@odisha_police) March 7, 2026
📍 Venue: IDCO Exhibition Ground
📅 Date: 7th – 10th March
🕙… pic.twitter.com/USMG7hj2lf
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୧୦ଟି ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ ସେଣ୍ଟର, ଫରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବ, ଥାନା, ଜେଲ, କୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦି ରହିଛି । ପାହାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଓ ଡ଼କାୟତି ମାମଲାରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ନାଟକର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି, "ନ୍ୟାୟ ପଥ ଦଣ୍ଡରୁ ନ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ" "ନ୍ୟାୟର ନୂତନ ପରିଚୟ" । ନାଟକରେ ଡ଼କାୟତମାନେ ଏକ ଘରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଝିଅ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ ନେଇ ଚାର୍ଜଶିଟ ଦାଖଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଶା ଦିଦି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାଟକ ଦେଖି ନୂଆ ଆଇନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ନାଟକ ଦିନକୁ ୪ ଥର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
"ଲୋକମାନେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ":
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "୩ଟି ନୂଆ ଆଇନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଜିରୋ FIR, ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ରହିଛି । ଏନେଇ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ । ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ଲୋକେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ଜାଣିପାରିବେ । ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୧୦ଟି ଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି । ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଜରିଆରେ ଏକ ଅପରାଧ ଘଟଣାର କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାଇବର ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେଶନ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG) କିଭଳି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସଫଳତା ପାଇଛି ତାହା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ । ଏଥିସହ ODRAFର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣର ବିନିଯୋଗ ଓ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ।
"ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସି ନୂଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲୁ"
କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହାପ୍ରଜ୍ଞା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସି ନୂଆ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲୁ । ନୂଆ ଆଇନରେ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ବିନିଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହୋଇଛି । କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଥାନାକୁ ନଯାଇ ଫୋନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବୁ ।"
Zero FIR କ'ଣ ?
ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ଘଟିଥାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାରେ FIR ଦିଆଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଅଇନରେ Zero FIRର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଧାରା ୧୭୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ (cognizable offence) ଘଟେ, ତେବେ ପୀଡିତ ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଥାନାରେ FIR ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଥାନାକୁ ମାମଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ପୀଡିତଙ୍କ ଅଧିକାର:
୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ । ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (FIR)ର ନକଲ ତୁରନ୍ତ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ । BNS ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ବିନା କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ପୀଡିତ ନିଜ ଓକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଯୌନ ମାମଲାରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବେ । ଏଥିସହ ଭିଡିଓ ଓ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବ । BNS ଧାରା ୭୨ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ଏସିଡ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯିବ । ଏପରିକି ଦୋଷୀ ଠାରୁ ଆଦାୟ ଜରିମାନାର ଅଂଶ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର:
ନୂଆ ଆଇନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ପୁଟରୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ରେକର୍ଡ ତଦନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ସାକ୍ଷୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୀଡିତ ତଥା ପୀଡିତା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ । ୭ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜେଲଦଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଫରେନସିକ ତଦନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ପୋଲିସ ତଲାସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
୩୨୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅମିତ ଶାହ
'ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ CISFର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ'- ଅମିତ ଶାହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର