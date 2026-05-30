ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବେ କି ବାଂଲାଦେଶୀ ? ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ, ଯତ୍ନବାନ ସରକାର
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 30, 2026 at 11:08 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ । ଦିନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେଠି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଏବେ ବିପଦରେ । ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତରେ ରହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଓଡିଶା ମୁହାଁ ହୋଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ କି ? ସେନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି ।
ଭାରତର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବହୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚୁରା କରିଥିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଶନ୍ତରୀକରଣ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗିଛି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା, ନଦିଆ, ମୂର୍ଶିଦାବାଦ୍, ମାଲଦା, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜ୍ ପୁର, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଓ କୋଚ୍ ବିହାରର ଥିଲା । ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଂପୃକ୍ତ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ତିନୋଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସୀମା ପାର ନ କରନ୍ତି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ । ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ସୀମାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି ତା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରିଛୁ ।"
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସବୁ ସୀମାରେ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେମିତି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଆସନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ ୧୦ଟି ଥାନା ସୀମା ପାଖରେ ରହିଛି । ଆମେ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ । ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନା ଆମର ସୀମା ନିକଟରେ ଅଛି ସେସବୁ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିବା ବେଳେ, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ବି ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା କଥା ହେଉ । ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡାୟିତ୍ୱର ସହ ଆଗକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର