ଐତିହାସିକ କପୋତ ସେବା: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକକୁ ଉଡ଼ିଲେ ବାର୍ତ୍ତାବାହୀ ପାରା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁନିଟ୍–୩, IDCO ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କପୋତ ସେବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି । 'ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ'ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ୧୮ଟି ବେଲଜିୟମ ହୋମର ପାରାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପାରାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଛୋଟ କ୍ୟାପସୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ପୁରାତନ 'ପିଜନ ପୋଷ୍ଟ'ର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର IDCO ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର #HeritageCarrierPigeonService ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।
ଏହି ବେଲଜିୟମ ହୋମର ପାରାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୌହ ସଂରଚନା ଥାଏ । ଯାହା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦିଗବାରେଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ । ଏହିଭଳି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କାରଣରୁ ପାରାମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସଠିକ ଭାବେ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ୧୯୪୬ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେରିକୀୟ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୦ଟି ପାରା ଗ୍ରହଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାରାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୮୨ର ବାଙ୍କୀ ବନ୍ୟା ଏବଂ ୧୯୯୯ର ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି 'ପାରା ଡାକ' ହିଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ୧୯୪୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ । ନେହେରୁଙ୍କ କାର୍ କଟକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡେଣାଧାରୀ ଦୂତ ମାତ୍ର ୫ ଘଣ୍ଟାରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାରାମାନେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୫୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ।
ଆଜିର ଇ-ମେଲ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ୭୦ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ମଧୁର ପୁରାତନ ସ୍ମୃତି ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପାରାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଟିକ (ଏକମୁଖୀ), ବୁମେରାଙ୍ଗ (ଦୁଇମୁଖୀ) ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଭଳି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ପଦକ ପାଇଥିବା ୩୨ଟି ପାରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
ଡିଜି ଅଫିସ ନିକଟରେ ପାରାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
କଟକ ଡିଜି ଅଫିସ ନିକଟରେ ଏହି ପାରଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ମାସିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ 25ଟି ପାର ପିଞ୍ଜରାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଛାଡିଲେ ଏମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପୁଣି କଟକର ଡିଜି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ।
କଟକରେ ଏଭଳି 100ଟି ପାରା ରହିଛନ୍ତି-
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ପାରାଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସର ମେସେଞ୍ଜର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥାଆନ୍ତି । ପୋଲିସ ପିଜନ ନାମରେ ଏହି ପାରାଗୁଡ଼ିକର ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ପିଜିୟନ ଫଣ୍ଡିଂ କୁହାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କ ଦେଖାରଖା ପାଇଁ 25 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପାରାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ ରହିଛି । ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳା ଏମାନଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ପାରାଗୁଡିକର ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 15 ବର୍ଷ ରହିଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏଭଳି ପାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ । ସମସ ସହିତ ଏଠାରେ ପାରାଗୁ଼ଡ଼ିକ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।
