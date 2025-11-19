ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କଡାକଡି, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର
ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକିଂ । ବୁଦ୍ଧିଜୀବିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାଂଲାଦେଶୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।
Published : November 19, 2025 at 6:59 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର,ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସମେତ ରାଜ୍ୟର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ଚଢାଉ ଜୋରଦାର ରହିଛି । ଅଟକ ଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ୧୩ଟି ଥାନା ଓ ୩ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ (ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ)ଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୨୪ ମସିହା ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୬୪୯ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୩ ମାସ ତଳେ ଏହିଭଳି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ପୋଲିସ:
ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ରହିଛି । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସହ ସମସ୍ତ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିଛନ୍ତି । ଟାଉନ ପୋଲିସ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୁଲା ବେପାରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋଟ ୩୫ ଜଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୪ଟି ଆଧାରକାର୍ଡ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ଛାଡିଛି ।
ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲକିଂ:
ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଦୁହୁରିଆ, ଗରାପୁର ଠାରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଳକିଂ ହେଉଛି ।"ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଆଜି (ବୁଧବାର) ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ସୋମବାର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ:
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗତ ସୋମବାର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଏକ ଘରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ରହୁଥିବା ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ,"କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଅବୈଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ।’
ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ ଜୋରଦାର:
ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର,ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଚଳାଇଥିଲା । ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଘରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାହାମା ଭଡାଘରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା,କାମ ଓ ରହୁଥିବା ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରାଉଚୁରା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (ଭିଏଚ୍ପି) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକିଥିବା ୧୨-ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ କହିଥିଲେ,“ଜଗତସିଂହପୁରର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପଳାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ:
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୧୬୪୯ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ।ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ୩୦-୪୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ୧୫୫୨ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ୧୫୪୯ ଜଣ ଓ ପରେ ୧୬୪୯ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିବା ୧୬୪୯ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ରାଜନଗର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ୧୨ରୁ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଇଁ ବିପଦ ।’
ବାଂଲାଦେଶୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର:
ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମରବର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ, ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଲୋକେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା । ୧୯୭୧ ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ନିୟମାନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପରେ ଫେରିଯିବା କଥା । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଦା କରାଗଲା ନାହିଁ ।’
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସେହି ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଏଠାରେ ଜମିବାଡ଼ି କିଣି, ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯିବାଆସିବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି । ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବତୀଘର, ଜମ୍ବୁ, ଖରନାସୀ, ଟୁବି, ବରକୋଳିଖଳା, ନିମିଡ଼ିହ, ସୁନୀତି ସମେତ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଡାଙ୍ଗମାଳ ପରେ ପରେ ତାଳଚୁଆ, ରଙ୍ଗଣୀ, ଗର୍ତ୍ତ, ପଟ୍ଟପାରିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ୧୯୭୧ ମସିହା ପୂର୍ବର ଯଦି କୌଣସି ବାପା ଅଜାଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଗାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡିବେ ।’
'ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି':
୧୬ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏହି ଚେକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ଳକିଙ୍ଗ ଓ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି । ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଵାହାରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ଅବା ଗିରଫ କରିବୁ । ଆମର ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜେଟି, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି । ଏହାଛଡା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ରାଜକନିକା ଥାନା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ନିକିରାଇ ଓ ଡେରାବିଶ୍ ଥାନା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ସଦର ଥାନା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଥାନାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା:
ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ୧୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜମ୍ବୁ ପୋଲିସ । ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିଜର ଠିକଣା ଠିକ ଭାବେ କହି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାଲ୍ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା ମେରାଇନ ପୋଲିସ । ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ,"ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସେମାନେ ବିହାରର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାରକାର୍ଡ ଗୁଡାଏ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡିକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଜରିରେ ଲାମିନେସନ ହୋଇଥିବା ଆଧାରକାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ।ସେମାନେ ୧୪ ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସରେ ଆସିଥିଲେ । ରାମନଗରରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲୁ । ଏନେଇ କୌଣସି କେସ ହୋଇନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା