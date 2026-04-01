ଓଡିଶା ପୋଲିସର 91ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ; ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସମର୍ଥ କହିଲେ ଡିଜିପି
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥିଲା ।
Published : April 1, 2026 at 6:16 PM IST
କଟକ: ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୋଲିସ ରିର୍ଜଭ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ୯୧ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାଓ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
ମାଓବାଦୀ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଜିପି କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିବା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରୁ ଏଯାବତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୨୭ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରଛି । ଏହାସହ ୭୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ‘ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା’ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛି ।
୯୧ତମ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା । pic.twitter.com/1tU9jvhtqm— Odisha Police (@odisha_police) April 1, 2026
"ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏକ ନୂତନ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର । ତେବେ ସମାଜରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଆଧୁନିକିରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ – ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସଫଳତାର ୯୧ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା 👮♂️🇮🇳— Odisha Police (@odisha_police) April 1, 2026
କଟକର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରି ଉତ୍ସାହିତ… pic.twitter.com/uLdAJKNidN
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଥିଲା । ଆଜି ଏହି ବାହିନୀ ୯୧ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ