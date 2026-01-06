ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସାଇବର ପୋଲିସ
ଯାଜପୁରରୁ ମୁକେଶ ବାରିକ ନାମକ ଯୁବକ ଗିରଫ । ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ।
Published : January 6, 2026 at 8:35 PM IST
କଟକ: ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ବା ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ (Child Pornography) ଡାଉନଲୋଡ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଏଭଳି ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କଟକ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୁକେଶ ବାରିକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ଅପରାଧ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ମୁକେଶର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହ ତାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଥିଲା । National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁକେଶର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା।
କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ?
ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭରରେ ଏକ ‘ପପ୍-ଅପ୍’ ଆଲର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ମୁକେଶ ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଫୋନରେ ରଖୁଥିଲା । ଏହାକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲା । ମୁକେଶର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଜରିଆରେ ସେ ତା'ର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ରଖିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖିବା ସହ ତାର ମୋବାଇଲ୍ IP ଆଡ୍ରେସକୁ ଭାରତର NCRB ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା NCMEC । ଏହାପରେ NCRB ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (I4C)କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି ଏବଂ କେହି ବି ଏଥିରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ଉପରେ କଣ କହିଲେ ଡିସିପି ?
କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିବା ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ବା ସେୟାର କରିବା ବେଆଇନ ଅଟେ । ଏପରି ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ
ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ:
ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ । ଗତ 2024, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାଚିକାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପୋକ୍ସୋ ଓ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ