ETV Bharat / state

ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସାଇବର ପୋଲିସ

ଯାଜପୁରରୁ ମୁକେଶ ବାରିକ ନାମକ ଯୁବକ ଗିରଫ । ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ।

CHILD PORNOGRAPHY
ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 6, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ବା ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ (Child Pornography) ଡାଉନଲୋଡ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଏଭଳି ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କଟକ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୁକେଶ ବାରିକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ଅପରାଧ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

ମୁକେଶର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁକେଶ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହ ତାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖୁଥିଲା । National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁକେଶର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା।

କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ?

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭରରେ ଏକ ‘ପପ୍-ଅପ୍’ ଆଲର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ମୁକେଶ ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଫୋନରେ ରଖୁଥିଲା । ଏହାକୁ ସେୟାର କରୁଥିଲା । ମୁକେଶର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଜରିଆରେ ସେ ତା'ର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ରଖିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖିବା ସହ ତାର ମୋବାଇଲ୍ IP ଆଡ୍ରେସକୁ ଭାରତର NCRB ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା NCMEC । ଏହାପରେ NCRB ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (I4C)କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏଭଳି ଅପରାଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି ଏବଂ କେହି ବି ଏଥିରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଗିରଫ ଉପରେ କଣ କହିଲେ ଡିସିପି ?

କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିବା ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଲର୍ଟ ଆସିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ବା ସେୟାର କରିବା ବେଆଇନ ଅଟେ । ଏପରି ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଛୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ

ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ

ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ:

ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ । ଗତ 2024, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାଚିକାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପୋକ୍ସୋ ଓ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

ODISHA POLICE ARREST ACCUSED
CUTTACK DCP RISHIKESH KHILARI
YOUTH CIRCULATING CHILD PORNOGRAPHY
ନାବାଳିକା ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଯୁବକ ଗିରଫ
CHILD PORNOGRAPHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.