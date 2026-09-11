ETV Bharat / state

'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ମିଳିବ ୧୪ଟି ପୋଲିସ ସେବା

ପୋଲିସ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ତ୍ଵରିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Odisha Police Ama Sathi WhatsApp Bot Launches 14 online Services
'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସରଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି ହ୍ବାଟ୍ସଅପ (WhatsApp) ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଥାନା କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ପୋଲିସ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ତ୍ଵରିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat)

ଏଣିକି ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ‘ଆମ ସାଥୀ’ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୪ଟି ପୋଲିସ-ନାଗରିକ ସେବା ପାଇପାରିବେ । ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଆଜି ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର (CMGI), ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (SCRB), ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ Meta India (WhatsApp)ର ସହଭାଗିତାରେ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ‘ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍’ରେ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

Odisha Police Ama Sathi WhatsApp Bot Launches 14 online Services
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପକ୍ଷରୁ 'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat)
SCRB ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ନାଗରିକଙ୍କ ହାତପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ‘ଆମ ସାଥୀ’ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୨୪×୭ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
Odisha Police Ama Sathi WhatsApp Bot Launches 14 online Services
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପକ୍ଷରୁ 'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat)
ଗୃହ ବିଭାଗର ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ORTPSA ଅଧୀନରେ ୧୪ଟି ପୋଲିସ-ନାଗରିକ ସେବା ଏବେ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ସହ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ଦଲିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ । ଯେଉଁ ସେବାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦଲିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଅନୁମୋଦିତ ଦଲିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ପାଇପାରିବେ ।
Odisha Police Ama Sathi WhatsApp Bot Launches 14 online Services
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପକ୍ଷରୁ 'ଆମ ସାଥୀ' WhatsApp ବଟ୍‌ ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat)
୧୪ଟି ପୋଲିସ ସେବା କଣ ?
  • ୧. ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  • ୨. ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ
  • ୩. କର୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟାପନ
  • ୪. ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି/ଦଲିଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ
  • ୫. ଲାଉଡ୍‌ସ୍ପିକର୍ ଅନୁମତି ପାଇଁ NOC
  • ୬. ଭଡ଼ାଟିଆ/PG ସତ୍ୟାପନ
  • ୭. ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ
  • ୮. ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ
  • ୯. ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ
  • ୧୦. କର୍ମଚାରୀ/ଘରୋଇ ସହାୟକ ନିୟୋଜନ ସତ୍ୟାପନ
  • ୧୧. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି
  • ୧୨. ଧାରଣା/ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି
  • ୧୩. FIRର ନକଲ ପ୍ରଦାନ
  • ୧୪. ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା/ଚୋରି ଯାନବାହନ/ଚୋରି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ Final Formର ନକଲ ପ୍ରଦାନ

କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ‘ଆମ ସାଥୀ’ ?

୧. ‘Hi’ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ:

‘ଆମ ସାଥୀ’ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ୯୪୩୭୨୯୨୦୦୦ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ‘Hi’ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ ।

୨. ସେବା ଚୟନ କରନ୍ତୁ:

ଭାଷା ଚୟନ ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ପୋଲିସ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

୩. ତଥ୍ୟ ଓ ଦଲିଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ:

ସେବା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ଦଲିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

୪. ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବ:

ତଥ୍ୟ ଓ ଦଲିଲ୍ ଦାଖଲ ପରେ ଆବେଦନଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ/କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ଏକ ରେଫରେନ୍ସ/ଆବେଦନ ନମ୍ବର ମିଳିବ ।

୫. ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଜାଣନ୍ତୁ:

ରେଫରେନ୍ସ/ଆବେଦନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ।

୬. ଡିଜିଟାଲ୍ ଦଲିଲ୍ ପାଆନ୍ତୁ:

ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ପରେ, ଯେଉଁ ସେବାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦଲିଲ୍ ପ୍ରଦାନର ସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଅନୁମୋଦିତ ଦଲିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ।

‘ଆମ ସାଥୀ’ରେ ୧୪ଟି ପୋଲିସ ସେବା ଯୋଡ଼ାଯିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ପୋଲିସିଂକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସହଜ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା, 'Ama Sathi' ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA POLICE
AMA SATHI WHATSAPP BOT
ONLINE POLICE SERVICES
ଆମ ସାଥୀ
AMA SATHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.