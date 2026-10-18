କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡିଜିପି
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୋଲକାତା ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 18, 2026 at 8:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଲକାତାର ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଉତ୍ତର କୋଲକାତା ଚୋରବାମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୋଲକାତା ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ଵର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦିରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି । ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ସେହିପରି ଟୁଇନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରଖିବା ସହ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ । କୌଣସି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ନ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଅଚାନକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...‘ମଣ୍ଡପ ଗଳି ପଡିବ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ’: ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ନେଇଗଲା 19 ଜୀବନ, ଚୋରବାଗାନ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଲକାତାର ଚୋର ବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦଳାଚକଟା; ୧୯ ମୃତ, ଆୟୋଜକଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର