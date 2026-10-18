ETV Bharat / state

କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡିଜିପି

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୋଲକାତା ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ODISHA DURGA PUJA
କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଲକାତାର ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ । ଉତ୍ତର କୋଲକାତା ଚୋରବାମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ଘଟି ୧୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୋଲକାତା ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।

ODISHA DURGA PUJA
କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଢ଼ କରାଯାଇଛି । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ଵର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦିରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପେଣ୍ଡାଲ କରାଯାଇଛି । ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

ODISHA DURGA PUJA
କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଟୁଇନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରଖିବା ସହ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ । କୌଣସି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ନ ହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଅଚାନକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...‘ମଣ୍ଡପ ଗଳି ପଡିବ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ’: ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ନେଇଗଲା 19 ଜୀବନ, ଚୋରବାଗାନ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 7 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଲକାତାର ଚୋର ବାଗାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦଳାଚକଟା; ୧୯ ମୃତ, ଆୟୋଜକଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଅଟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KOLKATA DURGA PUJA STAMPEDE
ODISHA DURGA PUJA SECURITY
ODISHA DGP ON DURGA PUJA SAFETY
କୋଲକାତା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦଳାଚକଟା
ODISHA POLICE HIGH ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.