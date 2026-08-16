ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ; 'ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଗକୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'
ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ତା'ର ଦେଲେ ହିସାବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 16, 2026 at 6:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଚିତ୍ର କେତେ ବଦଳିଛି ? ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର କଣ ରହିଛି ଉପଲବ୍ଧି ? ଏନେଇ ଆଜି (ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଟିକିନିଖି ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି," ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, SOG, DVF ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୨୯ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ୮୩ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ୧୫ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚଲପତି ଓ ଗଣେଶ ଉଇକେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଏହାସହ ୧୭୬ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ୧୫୯ଟି IED ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ କେବଳ ଅପରେସନ୍ ନୁହେଁ, ସରେଣ୍ଡର ଓ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । "
"ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ OSSF ବାଟାଲିୟନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ୩,୦୦୯ ପଦ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ରିସ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସରେଣ୍ଡର ପଲିସିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧.୨୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କବାଣୀ, ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ । ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ସୀମାକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ଗୁଇନ୍ଦା ନଜର ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସଫଳତାରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ସାହସୀ ଯବାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।
'ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାର'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ନକ୍ସଲ ପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ । ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ 'ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାର' ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୪,୧୯୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଓ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ୪,୮୯୨ଟି NDPS ମାମଲା, ୫,୩୭୬ ଗିରଫ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ୬୪,୦୨୨ ଏକର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଭିଯାନର ବ୍ୟାପକତା ଦର୍ଶାଉଛି । ୪,୪୨,୫୧୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୧୧ କୋଟି । ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, କଫ୍ ସିରପ୍ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହୋଇଛି । କାରଣ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ NDPS ମାମଲା ୨୩.୮ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି । ଏହା ଏକ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିଥିବାର ସଙ୍କେତ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ନେଟୱର୍କ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ରାହଛି । ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଚଢ଼ାଉ ନୁହେଁ । ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ମନି ଟ୍ରେଲ୍ ଖୋଜିବା, ସୀମାନ୍ତ ନଜରଦାରି ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ NDPS ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି । ତେଣୁ ମୂଳ ନେଟୱର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କମିଛି ଅପରାଧ:
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ ରାହାଜାନି ୩୦.୨%, ଦଙ୍ଗା ୨୫.୬% କମିଛି । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ରାହାଜାନି ୨୨.୮% କମିଛି, ଡକାୟତି ୧୪.୨% କମିଛି । ଚୋରି ୮.୬% କମିଛି । ଦଙ୍ଗା ୪.୪% କମିଛି, ହତ୍ୟା ୨.୯% କମିଛି । ଘରେ ପଶି ଚୋରି ୦.୮% କମିଛି । ଯାହା ପୋଲିସର ଫିଲ୍ଡ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର । କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ନୁହେଁ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ । ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧,୭୫,୩୨୯ଟି ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୭,୮୮୧ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅଧୀନରେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ୮୭.୬% ରହିଛି । କାରଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ଅଧିକାର, ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । "
‘ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ-୨’
" ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ-୨’ର ଫଳାଫଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ।୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନରେ ୫,୪୫୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ।ଏଥିରେ ୪,୬୬୫ ମହିଳା ଓ ୭୮୬ ଶିଶୁ ଥିଲେ । ୨୦୨୫ରେ ୧୯,୨୧୧ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କମିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ଯୌତୁକଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ୩୭.୯%, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅସଦାଚରଣ ୩୬.୪% ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ୧୦.୯% ହ୍ରାସ । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୫୦ କୋଟି ତଦନ୍ତ ପାଣ୍ଠି (Investigation Fund) ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।" ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ :
"ପାରମ୍ପରିକ ଅପରାଧ କମୁଛି । କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର ଚରିତ୍ର ବଦଳୁଛି । ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ୧୪ଟି ସାଇବର ଥାନାରୁ ଏବେ ୩୪ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ Cyber Crime & Economic Offences Police Station କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୧,୦୬୭ଟି ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । 'ଅପରେସନ୍ ସାଇବର କବଚ’ରେ ୩୯,୭୧୪ mule account ଯାଞ୍ଚ, ୧,୪୨୨ ମାମଲା, ୩୭୯ ଗିରଫ ଓ ୬୮୯ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ୧୯୩୦ ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍କୁ ୨୦.୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୨୮.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧର ଗତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହେଉଛି ।"
ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ:
ପୋଲିସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ୩ଟି OSSF ବାଟାଲିୟନ୍, ODRAF, Cyber Police, Traffic & Road Safety, ERSS, OISF ଓ Forensic ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୬୪୯ଟି ଥାନାକୁ ୬୪୯ଟି Scorpio, Investigating Officerଙ୍କ ପାଇଁ ୪,୭୮୭ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, Smartphone ଓ Laptop ଏବଂ ୩୬ଟି Mobile Forensic Van ଯୋଗାଇ । ଏହା ତଦନ୍ତକୁ ଥାନାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ।
ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା:
ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୪.୭ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ । ୧୮ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା, ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ, Interceptor Boat, Drone ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନଜରଦାରି ବଢ଼ାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ୧୦ଟି ନୂଆ Fast Interceptor Patrol Boat, Mini Control Centre, Anti-Drone System ଓ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ CCTV Surveillance ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ନକ୍ସଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା:
ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତି, ବିକାଶ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା:
ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ । Traffic & Road Safety Wing ପାଇଁ ନୂଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ପୋଲିସ-ଜନତା ସମ୍ପର୍କ:
ପୋଲିସର ସଫଳତା କେବଳ ଗିରଫ କିମ୍ବା ଜବତରେ ନୁହେଁ । ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଥାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ଦରକାର । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ, ନିଶା ନେଟୱର୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ,ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦାୟୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ । ।
ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର:
ଆଜି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଧେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଡିଜିପି ବିନୟ ତୋଷ ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ପ୍ରତିଟି ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ':- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର