ETV Bharat / state

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ; ଓଡିଶାରେ ବିକଶିତ ହେବ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ରୋଡ ଶୋ'ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 8:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ପ୍ରତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା । ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ହେବ ଦେଶର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ । ଓଡିଶାରେ ବିକଶିତ ହେବ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ । ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜ୍‌ନେସ’ରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ୍‌ରେ ୨୩ଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ଓ ୨୯ ରେ ରାଉରକେଲାରେ ହେବ ‘ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶା’ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୮ଟି ଫାର୍ମା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ୨୭ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ନିବେଶକଙ୍କର ଓଡିଶା ପ୍ରତି ରହିଛି ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ୨ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ରୋଡଶୋ'ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫେରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଭେନ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିବେଶକଙ୍କର ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଦୁଇଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଏହାର ଫଳାଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ।"

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)



ଶିଳ୍ପାୟନ ସଫଳତା ପଛରେ ମୋଦୀଙ୍କ ‘ମିଡାସ ଟଚ୍‌’-
ଦୁଇ ଦିନିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଠାରୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଖୁବ ମଜବୁତ ହୋଇଛି । ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାର ସଫଳତାର ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ମୋଦୀଙ୍କ ମିଡାସ୍ ଟଚ୍ ବା ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଆମ ସଫଳ ଯାତ୍ରାର ବାସ୍ତବ ରହସ୍ୟ ।



୮ ଫାର୍ମା ଓ ୨୭ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା-
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୭୩ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଏବଂ ୨ଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ଫାର୍ମାସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ । ୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ୨୭ଟି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)



୩୮ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ One to One ଆଲୋଚନା-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଫାର୍ମା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଗଣ୍ୟ । ଏହି ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ଦ୍ବାରା ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩୮ ଜଣ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ବୟନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବୟନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ମେଗା ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ରୋଡଶୋ'ରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।



ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ‘ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡିଶା’-
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡିଶା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପ କନକ୍ଲେଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)
୨୩ଟି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ନିବେଶକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ବିଜନେସରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି । ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ତିନି ମାସରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାକୁ ଯେପରି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ କ୍ଷୀପ୍ରଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନିବେଶକଙ୍କ ଭରସା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"


ବିକଶିତ ହେବ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ -
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ବା BDL ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏମଏସଏମଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରିସିସନ ମାନୁଫାକଚରିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଓଡିଶାରେ ମିଜାଇଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)



ସଫଳ ନିବେଶ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ-

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୧୩ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨୭,୬୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୫,୯୦୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୯ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲିଂ ବା IIF ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ୩୯,୧୩୧ କୋଟିର ଅଧିକ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ସହ ୪୦,୪୩୫ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୋଟ ଉପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋଡଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬୬,୭୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୫୬,୩୪୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ନିବେଶ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)



ନିୟମିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆମର ଫୋକ୍ସ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡିଶା ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାରେ ୪,୩୮,୨୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ୨,୫୫,୮୧୭ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ ୧୮ ମାସରେ ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ୧,୬୩,୭୨୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ଫାର୍ମା କନକ୍ଲେଭ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେମିକନ କନ୍‌କ୍ଲେଭରେ ଓଡିଶା ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି କରିଛି । ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର ଫୋକସ ରହିଛି ।

cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)
ଔଷଧ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଆଇଟି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ବହୁମୁଖୀ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୫ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଆମର ଅଭିପ୍ରାୟ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି । ଏହି ସଫଳତା ହେଉଛି ତା’ର ପ୍ରମାଣ । ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାହାଣୀ ଉପରେ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭରସା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସହଭାଗୀତା ।"
cm mohan majhi on investment
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁବ ଉତ୍ସାହଜନକ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକଗଣ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI ON INVESTMENT
CM MOHAN CHARAN MAJHI
HYDERABAD ROADSHOW
UTKARSH ODISHA 2025
ODISHA INVESTORS MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.