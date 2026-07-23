ETV Bharat / state

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍-ଅଫ୍; କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ

୪୬,୫୭୦ ଆବେଦନକାରୀ ଚୟନ; କଳାରେ ୭୮%, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୦% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୭୮.୨୦% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ରେଭେନ୍ସା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବୋଲି ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

PLUS TWO SECOND CUT OFF 2026
୪୬,୫୭୦ ଆବେଦନକାରୀ ଚୟନ; କଳାରେ ୭୮%, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୦% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୭୮.୨୦% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ରେଭେନ୍ସା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବୋଲି ସୂଚନା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 7:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (Higher Secondary) ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମ୍ସ (SAMS) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୪୬,୫୭୦ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ; ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ସହ ପୁଣିଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି।

Plus Two second cut off 2026
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍-ଅଫ୍; କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ (ETV Bharat Odisha)

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୭,୫୪୯ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୬,୫୭୦ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୫,୮୭୪ ଜଣ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୫,୪୧୦ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୧୫,୫୬୯ ଜଣ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

  • କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
  1. ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୭୮.୦୦%
  2. ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୫.୬୦%
  3. ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୫.୧୭%
  • ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
  1. ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୯୦.୦୦%
  2. ବିଜେବି କଲେଜ – ୮୪.୮୩%
  3. ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ, ସୋର (ବାଲେଶ୍ୱର) – ୮୪.୬୭%
  • ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
  1. ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୭୮.୨୦%
  2. ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୭.୨୦%
  3. ବିଜେବି କଲେଜ – ୬୭.୬୦%
  • ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
  1. ଏଫ୍.ଏମ୍. କଲେଜ, ବାଲେଶ୍ୱର – ୬୭.୬୭%
  2. କାକଟପୁର କଲେଜ – ୬୩.୫୦%
  3. ଭବାନୀପାଟଣା କଲେଜ, କଳାହାଣ୍ଡି – ୬୦.୦୦%
  • ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ
  1. କଳା: ୩୨,୭୮୨
  2. ବିଜ୍ଞାନ: ୧୧,୨୯୭
  3. ବାଣିଜ୍ୟ: ୨,୦୮୩
  4. ସଂସ୍କୃତ: ୧୪୭
  5. ଧନ୍ଦାମୂଳକ: ୨୬୧

ମୋଟ ଚୟନିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୨,୩୫୭ ଜଣ ଛାତ୍ର, ୨୪,୨୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ (First Preference) ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧,୨୦୩ ଜଣ ଛାତ୍ର, ୧୨,୦୨୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇ-ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୪,୬୧,୩୨୫ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୯,୮୪୪, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୬,୧୩୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୪,୮୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତ ! ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA
SAMS ODISHA
PLUS TWO CUT OFF MARKS
PLUS TWO SECOND CUT OFF 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.