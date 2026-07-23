ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍-ଅଫ୍; କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ
୪୬,୫୭୦ ଆବେଦନକାରୀ ଚୟନ; କଳାରେ ୭୮%, ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୦% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ୭୮.୨୦% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ରେଭେନ୍ସା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବୋଲି ସୂଚନା। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 23, 2026 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (Higher Secondary) ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାମ୍ସ (SAMS) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୪୬,୫୭୦ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ; ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ସହ ପୁଣିଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୭,୫୪୯ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୬,୫୭୦ ଜଣ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୫,୮୭୪ ଜଣ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୫,୪୧୦ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍-ଅପ୍ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୧୫,୫୬୯ ଜଣ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
- କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
- ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୭୮.୦୦%
- ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୫.୬୦%
- ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୫.୧୭%
- ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
- ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୯୦.୦୦%
- ବିଜେବି କଲେଜ – ୮୪.୮୩%
- ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ, ସୋର (ବାଲେଶ୍ୱର) – ୮୪.୬୭%
- ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
- ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ – ୭୮.୨୦%
- ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ କଲେଜ – ୭୭.୨୦%
- ବିଜେବି କଲେଜ – ୬୭.୬୦%
- ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍-ଅଫ୍ (ଟପ୍-୩)
- ଏଫ୍.ଏମ୍. କଲେଜ, ବାଲେଶ୍ୱର – ୬୭.୬୭%
- କାକଟପୁର କଲେଜ – ୬୩.୫୦%
- ଭବାନୀପାଟଣା କଲେଜ, କଳାହାଣ୍ଡି – ୬୦.୦୦%
- ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚୟନ
- କଳା: ୩୨,୭୮୨
- ବିଜ୍ଞାନ: ୧୧,୨୯୭
- ବାଣିଜ୍ୟ: ୨,୦୮୩
- ସଂସ୍କୃତ: ୧୪୭
- ଧନ୍ଦାମୂଳକ: ୨୬୧
ମୋଟ ଚୟନିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୨,୩୫୭ ଜଣ ଛାତ୍ର, ୨୪,୨୧୨ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ (First Preference) ଭିତ୍ତିରେ ଚୟନିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧,୨୦୩ ଜଣ ଛାତ୍ର, ୧୨,୦୨୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇ-ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୪,୬୧,୩୨୫ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୯,୮୪୪, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୬,୧୩୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୪,୮୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚାଷୀ ଘର ପୁଅ ଗୌରାଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅମିତ ! ଗର୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର