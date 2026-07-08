ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +୨ ଆଡ୍ମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ; ଶୀର୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 8, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 1:06 PM IST
Plus Two Admission ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଲେକ୍ସନ ହାର ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪% ରହିଛି । କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇ-ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୪,୬୧,୩୨୫ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୯,୮୪୪, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୬,୧୩୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୪,୮୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ:
- କଳା: ୨ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୯୨୫
- ବିଜ୍ଞାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୪୯୪
- ବାଣିଜ୍ୟ: ୧୯ ହଜାର ୮୪୪
- ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ: ୬ ହଜାର ୧୩୪
- ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା: ୪ ହଜାର ୮୨୨
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୦୦,୪୯୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ୨,୨୮,୬୭୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ୫୧ ଜଣ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୋଟ ମନୋନୀତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨, ୭୪,୪୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୩୨,୧୦୬ ଜଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳାରେ ୮୧%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୨.୪୦% ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୩.୪୦% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଠି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ର ସରକାରୀ ଭୋକେସନାଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୭୪.୬୭%, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଚକାପାଦର ଗୁରୁକୁଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୫୭% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଏସଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ୪,୨୬,୪୦୬ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୯୫,୬୮୧ ଜଣ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ କଟ୍-ଅଫ୍:
- କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୩.୪୦%
- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୦.୦୦%
- କଟକର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ସରକାରୀ କଲେଜ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୭.୧୭%
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ କଟ୍-ଅଫ୍:
- କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୨.୪୦%
- ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୧.୨୦%
- କଟକର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର କଲେଜ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୭୨.୬୭%
କଳା ବିଭାଗ କଟ୍-ଅଫ୍:
- କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୧.୦୦%
- ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୦.୬୭%
- ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୦.୦୦%
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
UG ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CPET-୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ: SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜଲ୍ଟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଡମିଶନ ସୂଚୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର