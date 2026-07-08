ETV Bharat / state

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +୨ ଆଡ୍‌ମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ-ଅଫ୍ ମାର୍କ; ଶୀର୍ଷରେ ରେଭେନ୍ସା

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ravenshaw
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +୨ ଆଡ୍‌ମିଶନ ପ୍ରଥମ କଟ ଅଫ୍ ତାଲିକା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 12:53 PM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Plus Two Admission ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସିଲେକ୍ସନ ହାର ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪% ରହିଛି । କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇ-ନାମଲେଖାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମୋଟ ୪,୬୧,୩୨୫ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୯୩.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୪,୨୯,୨୧୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାରେ ୨,୭୬,୯୨୫, ବିଜ୍ଞାନରେ ୧,୨୧,୪୯୪, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୧୯,୮୪୪, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ ୬,୧୩୪, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ୪,୮୨୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ:

  • କଳା: ୨ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୯୨୫
  • ବିଜ୍ଞାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୪୯୪
  • ବାଣିଜ୍ୟ: ୧୯ ହଜାର ୮୪୪
  • ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ: ୬ ହଜାର ୧୩୪
  • ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା: ୪ ହଜାର ୮୨୨

ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୦୦,୪୯୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ୨,୨୮,୬୭୫ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ୫୧ ଜଣ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୋଟ ମନୋନୀତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨, ୭୪,୪୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୩୨,୧୦୬ ଜଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳାରେ ୮୧%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୨.୪୦% ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୩.୪୦% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଠି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ର ସରକାରୀ ଭୋକେସନାଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୭୪.୬୭%, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ କନ୍ଧମାଳ ଚକାପାଦର ଗୁରୁକୁଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୫୭% କଟ୍-ଅଫ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ବିଏସଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ୪,୨୬,୪୦୬ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୯୫,୬୮୧ ଜଣ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ କଟ୍‌-ଅଫ୍‌:

  • କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୩.୪୦%
  • ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୯୦.୦୦%
  • କଟକର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ସରକାରୀ କଲେଜ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୭.୧୭%

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ କଟ୍‌-ଅଫ୍‌:

  • କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୨.୪୦%
  • ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୧.୨୦%
  • କଟକର ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର କଲେଜ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୭୨.୬୭%

କଳା ବିଭାଗ କଟ୍‌-ଅଫ୍‌:

  • କଟକର ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୧.୦୦%
  • ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୦.୬୭%
  • ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: କଟ୍-ଅଫ୍ ୮୦.୦୦%

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

UG ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CPET-୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ: SAMS ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜଲ୍ଟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଡମିଶନ ସୂଚୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 8, 2026 at 1:06 PM IST

TAGGED:

PLUS TWO CUTOFF MARK
SAMS ODISHA
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା
ODISHA PLUS 2 ADMISSION
PLUS TWO ADMISSION FIRST CUTOFF

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.