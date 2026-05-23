ମେ ୨୬ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ, ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ପାଠପଢ଼ା

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Plus Two Admission ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍‌ସ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ୯ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

BJB COLLEGE, BHUBANESWAR

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା:

  • ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ
  • ଜୁନ୍ ୩୦ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍‌ସ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଆବେଦନ
  • ଜୁଲାଇ ୮ରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା
  • ଜୁଲାଇ ୯ ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏଥିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମଲେଖାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିପାରିବେ । ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍‌ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜରେ ରିପୋଟିଂ କରିବେ । ଜୁଲାଇ ୨୩ରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା:

  • ଜୁଲାଇ ୨୩ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା
  • ଜୁଲାଇ ୨୪ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା
  • ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ
  • ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ମେଧା ତାଲିକା ଓ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍‌ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ
  • ଅଗଷ୍ଟ ୭ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜରେ ରିପୋଟିଂ

ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଏସ୍‌ଇବିସି, ଓବିସି ବର୍ଗରଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ ଫି ଆକାରରେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବେ । ଏସ୍‌ସି(ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି) ଏବଂ ଏସ୍‌ଟି( ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି) ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ରଖାଯାଇଛି । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ।

ଯୁକ୍ତଦୁଇ ନାମଲେଖା ସଂପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସାମ୍‌ସ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ https://hss.samsodisha.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆବେଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସହାୟତା ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୫ ଏବଂ ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୭୦ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି sams.dhse@gov. inରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ସାମ୍‌ସ ୱେବ୍‌ସାଇଟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା:

  • https://hss.samsodisha.gov.in
  • ହେଲପ ଲାଇନ ନମ୍ବର: ୧୫୫୩୩୫ ଏବଂ ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୭୦
  • ଇ-ମେଲ୍: sams.dhse@gov. in

ମେ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମାଟ୍ରିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା।

