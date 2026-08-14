ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଜାହାଜରେ ପୁରୀରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ !
ପୁରୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 14, 2026 at 5:59 PM IST
Cruise Ship in Puri ପୁରୀ: ଐତିହ୍ୟ ସହର ପୁରୀର ବିକାଶରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ । ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ରୁଜରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । କ୍ରୁଜ ଜାହାଜ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ଚାଲଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଆସି ଜମି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ଚାଲିବ କ୍ରୁଜ୍
ପୁରୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ। ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ସୌଖୀନ ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପ, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଦୀଘା, ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଏହି କ୍ରୁଜ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ବୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ଉପ ସଭାପତି ରାଜ କିଶୋର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କ୍ରୁଜରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଗୋଆରେ କ୍ରୁଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କ୍ରୁଜ ସେବା ନାହିଁ। କ୍ରୁଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ରେ ଥିବା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କ୍ରୁଜରେ ଆସି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ଗୋଆ, କେରଳ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏବେ କ୍ରୁଜ ସେବା ରହିଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ’’।
ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍
ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଏକର ଜମିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ। କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ୨ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରି ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଅନୁମୋଦନ ଏହା ଆଗରେ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଚି କରିଛି। ତେଣୁ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶ ଅନୁମୋଦନ କେତେ ଦୂର ସୁଗମ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଯୁବବ୍ରତ କର କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଆମର ବହୁତ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ରହିଛି। ଏଥିରେ କ୍ରୁଜ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପାଇଁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ’’।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ପୁରୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ୱାଚ ଟାୱାର ସହିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟରଲିନ୍ ବେଳାଭୂମି ଓ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ; ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଉତ୍ସାହିତ ପୁରୀବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ