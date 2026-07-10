ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ମଡେଲ ଗାଁ; ରହିବ ପାର୍କ-କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମଡେଲ ଗାଁକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶୈଳୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 8:06 PM IST
Model Villages ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମଡେଲ ଗାଁ । ମଡେଲ ଗାଁରେ ରହିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଗାଁ'ରେ ରହିବ ପାର୍କ, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରାଯିବ । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
କେବଳ ରାସ୍ତା ବା ଡ୍ରେନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର ଥିବ ସବୁ କରାଯିବ । ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ନେବ । ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ୬୭୩୩ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁକୁ ମଡେଲ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଯୋଜନାକୁ ପାରିତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମଡେଲ ଗାଁ ପ୍ରକଳ୍ପ !
ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ମଡେଲ ଗାଁ କରିବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମଡେଲ ଗାଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବ । ମଡେଲ ଗାଁ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଗତ ମେ' ୨୫ ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଗାଁରେ ବେସଲାଇନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୬ ଜଣିଆ ଟିମ ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲିବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ । କେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ତାର ତାଲିକା କରିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।
ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ପ୍ରତି ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଲୋକଦେଖାଣିଆ କାମ ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ ଆଧାରରେ କାମ କରିବାକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା । ଗାଁରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ ଦିଆଯିବ । ଡିଜିଟାଲ ସ୍କିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବ ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମସଭାରୁ ହିଁ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ରହିବ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ଭଳି ରାସ୍ତା, ପାଣି ଯୋଗାଣ, ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା, ଗାଁକୁ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ଖୋଲାସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପାର୍କ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଗାଁରେ ଘରକୁ ଘର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରତି ଘରକୁ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ, ହାଇସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭଷ୍ଟକ ଏଡ ସେଣ୍ଟର, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି କରାଯିବ ।
ଶ୍ରମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଏହା ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । ଏଠାରେ ଟେଲିମେଡିସିନ ସୁବିଧା ରହିବ । ଗାଁର ପ୍ରତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ସହ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ରହିବ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ନା, ତାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ସ୍କୁଲ ପଠାଯିବ । ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଣି ସୁବିଧା ଓ ପକ୍କା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଭିବି ଜି ରାମ ଜିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ଗାଁରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ବା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ । ସବୁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ରହିବ । ଅଙ୍ଗନବାଡି ଜରିଆରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର