ଯୋଜନା ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ ଶୂନ, ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
୧୪ଟି ବିଭାଗର ଯୋଜନା ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ । ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 17, 2026 at 4:24 PM IST
ODISHA BUDGET EXPENDITURE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ' 2025-2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଯୋଜନା ବ୍ୟୟ ୬,୪୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଯାହା ମୋଟ ବଜେଟର ମାତ୍ର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ । ତିନିଟି ଯୋଜନା- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା, ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟୟ ଶୂନ୍ୟ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର । ' ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ୧୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ଯୋଜନା ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମୁଖ୍ୟତଃ SNA-SPARSH ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବା ବୈଠକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ୧୦,୭୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବିପରୀତ ମେ ୨୫ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୫.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି । ବୃହତ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟୟ ହାର ମାତ୍ର ୧.୦୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବସୁଧା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟୟ ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଭାଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି ନେଇ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ୧,୦୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧,୧୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୋଇନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଏହି ଉଭୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଟିଏ ମଧ୍ଯ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC) ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି । ୧,୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବିପରୀତ ବ୍ୟୟ ହାର ମାତ୍ର ୦.୪୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ଲମ୍ବିତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ ହାର ୭.୫୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା ଅବଧି ସରି ଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି । ୨,୨୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ବିପରୀତ ବ୍ୟୟ ହାର ମାତ୍ର ୦.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାରୁ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଫେରସ୍ତ, ଲମ୍ବିତ EFC ଓ SFC ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଗତି ନେଇ ସରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସରକାର ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ':- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସିଏସଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକ; ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର