୯ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ
ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 10, 2026 at 7:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ (ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍) । ଫାର୍ମାସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଶ୍ୱମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ୍ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ଇଜାଜ ଖାନ୍ ଓରଫ ପୃଷ୍ଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଶ୍ୱମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ @ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ଇଜାଜ ଖାନ୍ @ ପୃଷ୍ଟି(ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି),ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଫାର୍ମାସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିମନ୍ତେ₹ ୯,୦୦୦ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି।— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) June 9, 2026
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଧାରା ୭ ପି.ସି. (Amendment) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା (ନଂ.୯/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵମୋହନଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଫାର୍ମାସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ସହଯୋଗୀ ପୃଷ୍ଟିକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା କହିଥିଲେ । ବାରମ୍ୱାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଆବେଦନକାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଆବେଦନକାରୀ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନ୍ସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରାଜାକୁ ଭେଟିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନିଜ ସହଯୋଗୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଜାଲ ବିଛାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା । ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାଜାକୁ ଆଦିମାତା କଲୋନୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବନ୍ଧା ହେଲେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରା, ଆୟ ଠାରୁ 798 ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ
ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର