ପିଜି ପ୍ରବେଶର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ୨୧,୧୨୧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ
୩୨,୫୬୩ ଆସନ ପାଇଁ ୫୮,୬୧୩ ଆବେଦନ; ୧୩୫ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ। ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି। ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 8, 2026 at 7:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଜି ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୧୩୫ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା HEI ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୧ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୧୧୪ଟି କଲେଜ ସାମିଲ ଅଛି।
ମୋଟ ୩୨,୫୬୩ଟି ପିଜି ଆସନ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ୫୮,୬୧୩ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ୫୦,୯୦୧ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନରେ ମୋଟ ୨୧,୧୨୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୬,୯୧୮ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧୪,୨୦୨ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆବେଦନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି।
- Freeze ବିକଳ୍ପ ବାଛିଲେ କ’ଣ କରିବେ ?
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ‘Freeze’ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଫି’ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ପ୍ରବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଛୁଟିଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
- Slide କିମ୍ବା Float ବାଛିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀ ‘Slide’ କିମ୍ବା ‘Float’ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଫି’ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୮ ସରକାରୀ କଲେଜର ୧୫ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପିର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ୮ଟି ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୧୫ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ITEPର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
- ୫ ବର୍ଷ ବଦଳରେ ୪ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା
ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ୨ ବର୍ଷର B.Ed. ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୫ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ITEP ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ +୨ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
- NCET ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ NCET—National Common Entrance Test ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ITEPର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୁଇଟି Major ବିଷୟ ସହିତ Minor ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ।
ଏଥିସହ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ Multi-disciplinary କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ, ବହୁବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଜି ପ୍ରବେଶର ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୨୧,୧୨୧ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜଣିକିଆ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଚିଠି ଲେଖି 15 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର