CPET ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଜୁଲାଇ 10 ସୁଦ୍ଧା ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (CPET) ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିୟମ ...
Published : February 26, 2026 at 2:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ପିଜିରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ Common PG Entrance Test (CPET) ପରୀକ୍ଷାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form (CAF) ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମେ' ମାସ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ।
କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ:
1) ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ପି.ଜି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (CPET)ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ।
2) CPET-2026 ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର P.G. ପ୍ରବେଶ ବିଷୟ (ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ) ପ୍ରଦାନ କରି ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ୍ (CAF) ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ପିଜି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
୩) ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କରାଯିବ । ଖାଲି ଆସନର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-2 କିମ୍ବା SPOT ପ୍ରବେଶ ପରେ ବିଚାର କରିପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର