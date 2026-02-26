ETV Bharat / state

CPET ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଜୁଲାଇ 10 ସୁଦ୍ଧା ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (CPET) ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନିୟମ ...

CPET Odisha exam dates
କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 2:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଜି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।

ପିଜିରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ Common PG Entrance Test (CPET) ପରୀକ୍ଷାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସ୍ (SAMS) ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form (CAF) ପୂରଣ କରିପାରିବେ । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରୁ ମେ' ମାସ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଷୟ ପାଇଁ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ।

ଏହାସହ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 123ଟି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 29999 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ:
1) ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ପି.ଜି. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା (CPET)ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ।

2) CPET-2026 ରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର P.G. ପ୍ରବେଶ ବିଷୟ (ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ) ପ୍ରଦାନ କରି ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ୍ (CAF) ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ପିଜି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

୩) ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-1 ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କରାଯିବ । ଖାଲି ଆସନର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-2 କିମ୍ବା SPOT ପ୍ରବେଶ ପରେ ବିଚାର କରିପାରେ ।

୪) ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (HEls) ରେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ (ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ) ମନୋନୀତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଯାହା କେବଳ ବାକିଥିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ବାକି ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।5) ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ବାସସ୍ଥାନ, ଆୟ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ CAF ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ CAF ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ନାତକ ମାର୍କ/ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ସମୟସୀମା ଅପଡେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

