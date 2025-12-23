ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ସହଜରେ PUCC ଧାରକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ପମ୍ପ ବାହାରେ ANPR Camera ଲଗାଇବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ସରଳ ।
Published : December 23, 2025 at 7:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ NO Pollution Under Control Certificate (PUCC), NO Fuel ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ AI-ଚାଳିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ (Automatic Number Plate Recognition) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସଠିକ ସମୟରେ ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ।
ଏହି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହାନ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ କରିବା, VAHAN ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର PUCC ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରୁଛି । ଏପରିକି ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟକାରୀ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଇନ୍ଧନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ANPR କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାଲିକମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ(STA)କୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଏଭଳି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭାଗ ANPR କ୍ୟାମେରା କ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଚାର କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ନୋ ପିୟୁସିସି, ନୋ ଇନ୍ଧନ ନିୟମ:
ପରିବହନ କମିଶନର ତଥା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ନୋ ପିୟୁସିସି, ନୋ ଇନ୍ଧନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ।" PUCCର ବୈଧତା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାନରେ ଏକ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ପରିବହନ କମିଶନର ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପିୟୁସିସି ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଫାଇନ୍:
ଏପଟେ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ ନାହିଁ ।" ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ୍ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରାଯାଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ପିୟୁସିସି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟାର ନମ୍ବରରେ ଫାଇନ ଆସିବ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏଭଳି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିରେ PUCCର ବୈଧ ଷ୍ଟିକର ଦେଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍
ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ୍: ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି
NO PUCC, NO FUEL: ନିୟମକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ମତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର