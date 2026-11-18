ଚିନ୍ତାରେ ହିତାଧିକାରୀ ! ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ୟାର କାରଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
୪-୫ ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ସହାୟତା। କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ
Published : November 18, 2026 at 7:26 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ହିଁ ପାଲଟିଥାଏ ବଞ୍ଚିବାର ଶେଷ ଭରସା। କାହା ପାଇଁ ଏହି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାର ଆଶା ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଲୁଣ, ତେଲ ଓ ଔଷଧ କିଣିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାସଟିଏ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ କଟିଯାଏ, ସେହି ଟଙ୍କା ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରି ନମିଳେ, ତେବେ ଅସହାୟ ମଣିଷଟିଏ ଚଳିବ କେମିତି ? କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନିଜ ଦୁଃଖ ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବୟସ୍କ ଓ ଅସହାୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ।
କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କେତେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ୩ରୁ ୪ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। କେଉଁଠି ଦୁଇ ମାସର ଭତ୍ତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ପୁଣି କେଉଁଠି ଲଗାତାର ମାସ ମାସ ଧରି ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଭତ୍ତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ କେବେ ମିଳିବ, ସେନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ।
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଓ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି।
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନମିଳିବାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କାରେ ମାସଟିଏ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ କଟିଯାଉଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କା ନମିଳିବାରୁ ଏବେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିୟମିତ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଯେପରି ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ଚାରି ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳିନି, ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା
ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ହିତାଧିକାରୀ ରଇବାରି ସିଂ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଖରାଦିନେ ଛତା ଏବଂ ଶୀତଦିନେ କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଔଷଧ କିଣିବା, ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନେ କାମ ମିଳିଲେ ଆଉ ଦିନେ ମିଳୁନାହିଁ। ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଗୁରୁବାରୀ ସିଂଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମାସକୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦିନ ବିତୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାଇଥାଉ। ଭତ୍ତା ନମିଳିଲେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବଭଳି ନିୟମିତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ସରକାର ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବାହାରୁ କିଛି ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତରେ ପଇସା ନଥିଲେ ଔଷଧ କିଣିବୁ କେମିତି?”
- ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଶହେରୁ ଅଧିକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା
ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ୨୪ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ପାଖାପାଖି ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଭତ୍ତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ।
ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ କିଛିଟା ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି।
ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କେୱାଇସି (KYC) ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେୱାଇସି କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଛି, ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏଭଳି ହଇରାଣ ନକରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
- ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବର କାରଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେୱାଇସି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିନଥିଲେ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କେୱାଇସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
- ଏଣିକି ୮୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଯିବ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୂରତା। ଡିବିଟି (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିବାରୁ ବୟସ୍କ ଓ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ବାବଦ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ପୂର୍ବଭଳି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟରେ ହିଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।
- ଭତ୍ତା କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଅସହାୟଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭରସା
ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା। କାରଣ ଏହି ହଜାରେ ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଆଧାର।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ୮୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ା ସମସ୍ୟା କମିପାରେ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବକେୟା ଭତ୍ତା କେବେ ମିଳିବ? କେୱାଇସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ? ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀ।
ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକି ଯେ; ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ସହ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ କେବେ ? କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଓ ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭତ୍ତା କେବଳ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 'ଅନ୍ଧାରୀ' ପୂଜାର ପରମ୍ପରା: ଭକ୍ତି ଭାବ ସହ ପାଲଟିଛି ସଂରକ୍ଷଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର