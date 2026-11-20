ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ବକେୟା ଭତ୍ତା, ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ୭,୯୧୮ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା। ଏପ୍ରିଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ବକେୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସମୟସୀମା। ସଞ୍ଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 20, 2026 at 8:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାସ ପରେ ମାସ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ହକ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଅନେକ ଅସହାୟ, ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ସାହାରା, ସେହି ଭତ୍ତା ଏବେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିର ଜାଲରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୭ ହଜାର ୯୧୮ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାସର ଭତ୍ତା ବକେୟା ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବକେୟା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜାର ୯୫୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୃହତ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ୭ ହଜାର ୯୧୮ ଜଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ।
ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ କ’ଣ କରିବେ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। #SSEPD #କଥାଦେଇକଥାରଖିଲେ #ଭତ୍ତାପାଇଁଅପେକ୍ଷାରଯୁଗଶେଷ #promisedelivered #pensionsaturation #UPMP #UPMPApplication #ApplyForUPMP #unifiedpensionmanagementportal #socialsecurity #odishagovt #digitalodisha #pensionforall #pensionreform #odishadevelopment #pensionreceived #2yearsoflokankasarakar #bikasharadharaodishasara @CMO_Odisha @NityanandaBJP @Drbrindhadeva1 @brindhaselva @siepodisha @state_scpd @IPR_Odisha @MSJEGOI— SSEPD (@SSEPD2) November 20, 2026
- ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ତ୍ରୁଟି
ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କେଜ୍ରେ ତ୍ରୁଟି। ଫଳରେ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଟ୍ରେଜେରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଆଗାମୀ ମାସର ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଯେଉଁ ମାସଗୁଡ଼ିକର ଭତ୍ତା ବକେୟା ରହିଛି, ସେହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ସହ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
- ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ନଜର
ତେବେ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରେ ଏବେ ନଜର ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷିତ ସମୟସୀମା ଉପରେ। କାରଣ, ୭ ହଜାର ୯୧୮ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟକି ରହୁଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତ୍ୱରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷକୁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେଦୂର ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର