ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉଡ଼ିବ ପବନହଂସ; ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର । ପବନହଂସକୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଗଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ସଠିକ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଦିଆଯିବ ।

Helicopter Services
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 8:59 PM IST

Helicopter Services Odisha ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏଣିକି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ କିଭଳି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ହେବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଠିକ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର (ETV Bharat)

ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉଡ଼ିବ ପବନହଂସ:

ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଉଡ଼ିବ ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର । ହେଲିକପ୍ଟର କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବ ସେନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜୟ ରାଇଡ୍ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମଜ୍ଜା ଉଠାଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ।

Helicopter Pawan Hans
ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର (ETV Bharat)

କେଉଁ କେଉଁଠି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ:

ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକେପ୍ଟର ପବନହଂସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବାହାରି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡାଣ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଲାଣି । ଆମ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବାର ସୁବିଧା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରାତାରିଣୀ, ନାରାୟଣୀ ଓ ଚିଲିକାକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିପାରିବେ । ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ ଓ କାଣାର୍କରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିବିଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେବା ପାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବେ, ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"

Helicopter Pawan Hans
ପବନହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର (ETV Bharat)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ରୁ ବାହାରି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଦେଇ ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ଦେଇ ମା' ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକାଶପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଥର ଉଡାଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉଡାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

Helicopter Services To Tourist Destinations
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର (ETV Bharat)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

