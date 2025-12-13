ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଓଡି଼ଆ ଦମ୍ପତି, ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ଯ

ETV Bharat / state

ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ମାହିର ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ସୁଧୀର । ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଉଦ୍‌ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ।

Odisha Husband Wife Received Shilp Guru Awards and National Handicraft Awards
ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 8:34 PM IST

6 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Odisha Pattachitra Artist Couple Awarded ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଡିଶାର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବେ ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳଣା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିଳ୍ପୀ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା ।

National Handicrafts Awards Shilp Guru Award Winning Couple
ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଓ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ହାସଲକାରୀ ଦମ୍ପତି (ETV Bharat)

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦମ୍ପତି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସୁଧୀର ମହାରଣା:

ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କୁ (64) ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ । 1976 ମସିହାରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ମହାରଣା । ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିବାର କଳା ଶିଖାଇଥିଲେ । ନିଖୁଣ କାରିଗରୀରେ ମାହିର ସୁଧୀର ମହାରଣା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାରେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସୁଧୀର ମହାରଣା କେଉଁ କଳା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ? ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର...

Artist Sudhir Maharana Receiving Shilp Guru Awards From President of India Droupadi Murmu
ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର ମହାରଣା (ETV Bharat)

ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): କେଉଁ କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ?

ସୁଧୀର ମହାରଣା (ଉତ୍ତର): ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ତାହା ହେଉଛି 'ରୂପ ବାଦ୍ୟ କାମ କଳା' । ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ।

ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ଏହି କଳାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ?

ଉତ୍ତର: ଏହା 'ରୂପ ବାଦ୍ୟ କାମ କଳା'ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୂପ ରହିଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆମର ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ 64 ପ୍ରକାରର କାମସୂତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ପୁରୁଣା ମଠରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାମସୂତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି ।

National Handicrafts Awards Winning Pattachitra
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର (ETV Bharat)
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ରହିଛି ?

ସୁଧୀର ମହାରଣା (ଉତ୍ତର): ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ, ମୋତେ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି । ଆଶା କରିଥିଲି ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । ଏଥାପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ଏହି କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି ।

ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଧୀର:

ତେବେ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସୁଧୀର ମହାରଣା 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆରମ୍ଭ କରଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମନରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର । ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କିଭଳି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟମାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇହେବ ଓ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖାଇ ହେବ ସେନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମୀର ।

Artist Sudhir Maharana Making Pattachitra
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର ମହାରଣା (ETV Bharat)
ପୀଢି ପରେ ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିନ୍ତି କଳା:

ତେବେ ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଘରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ମାହିର ଥିଲେ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଆଈ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷିଥିଲେ ସୁଧିର । ଆଉ ଏବେ ପିଢି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହ କଳାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୁଧୀର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମକୁ ମୋ ପରପିଢ଼ି ଆଗକୁ ନେବେ । ମୋ ପରେ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛି । ସେ ମୋର ଏହି କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ।"

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇଛି ରୋଜଗାର:

ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ । କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ । ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ବଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଛୋଟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର 10 ହଜାରୁ 15 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର 1-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମେଳା ପଡିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ବିଦେଶରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି । ସ୍ପେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା, ଆମେରିକା ଓ ମରିଶଶ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ।


ସୁଧୀର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ହସ୍ପଶିଳ୍ପ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖାଉଛି, ସେଠାରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ଏହାସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି । ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ।"

ସୁଧୀର ମହାରଣା କେଉଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ?

1998 ମସିହାରେ ଓଡିଶା ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
2003 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
2021 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

Artist Urvashi Maharana Receiving National Handicraft Awards From President of India Droupadi Murmu
ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (ETV Bharat)


ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଉର୍ବଶୀ:

ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଧୀର ମହାରଣା ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା (55) । ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ବିଶେଷ କରି ଉର୍ବଶୀ ଗୋବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।


ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ଉପରେ ହସ୍ପଶିଳ୍ପ କରିଛି । ଏସବୁ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଓଡିଶାର ନାମ ରଖିଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"

Handicraft Made In Cow dung
ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ (ETV Bharat)
କେବେ ଶିଖିଥିଲେ ଓ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ?

ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ବାପା ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚଢିଆପଲ୍ଲୀରେ । ପିଲାବେଳେ ଉର୍ବଶୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋବରରୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । ପିଲାବେଳେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖେଳୁଥିଲେ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ।


ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କଳା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ମାନ ରହିଛି । ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"

National Handicrafts Awards Winning Arts
ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା କଳା (ETV Bharat)

ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପାରିବାର:

ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପାରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା ଓ ଝିଅ ସୁନିତା ମହାରଣା । ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରାମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାରଣା ଦମ୍ପତି ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଦମ୍ପତି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦନ ଏବଂ କାଠ ଖେଳଣା ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।

ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଓ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ମିଲିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା କିଭଳି ଏହି କଳାକୁ ଶିଖିବେ ସେନେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।"

ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମହାନ କାରିଗର, ଡିଜାଇନର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୮ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୧୨ଟି ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ୨ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପୁରସ୍କାର (କାରୀଗର-ଡିଜାଇନର୍ ସହଯୋଗ) ସମେତ ୩୬ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ପୁରସ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । କାଠ କାମ, ଧାତୁ କାରିଗରୀ, ମାଟି ମଡେଲିଂ, ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତ-ମୁଦ୍ରିତ ବୟନଶିଳ୍ପ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କଳାତ୍ମକ ବୟନ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଟେରାକୋଟା, ବେତ ଏବଂ ବାଉଁଶ, ପଥର ଖୋଦନ, କାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ପେଟ, ଖେଳଣା କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

