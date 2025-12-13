ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଓଡି଼ଆ ଦମ୍ପତି, ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ଯ
ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ମାହିର ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ସୁଧୀର । ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ।
Published : December 13, 2025 at 8:34 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Odisha Pattachitra Artist Couple Awarded ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଡିଶାର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବେ ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳଣା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିଳ୍ପୀ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଦମ୍ପତି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସୁଧୀର ମହାରଣା:
ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କୁ (64) ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ । 1976 ମସିହାରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଗବତ ମହାରଣା । ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିବାର କଳା ଶିଖାଇଥିଲେ । ନିଖୁଣ କାରିଗରୀରେ ମାହିର ସୁଧୀର ମହାରଣା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାରେ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସୁଧୀର ମହାରଣା କେଉଁ କଳା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ? ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ? ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର...
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): କେଉଁ କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ?
ସୁଧୀର ମହାରଣା (ଉତ୍ତର): ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ତାହା ହେଉଛି 'ରୂପ ବାଦ୍ୟ କାମ କଳା' । ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ।
ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ଏହି କଳାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ?
ଉତ୍ତର: ଏହା 'ରୂପ ବାଦ୍ୟ କାମ କଳା'ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୂପ ରହିଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆମର ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟକୁ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ 64 ପ୍ରକାରର କାମସୂତ୍ର ଉପରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ପୁରୁଣା ମଠରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାମସୂତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛି ।
ସୁଧୀର ମହାରଣା (ଉତ୍ତର): ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ, ମୋତେ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି । ଆଶା କରିଥିଲି ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । ଏଥାପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ଏହି କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲି ।
ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଧୀର:
ତେବେ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସୁଧୀର ମହାରଣା 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଆରମ୍ଭ କରଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମନରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସୁଧୀର । ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ କିଭଳି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟମାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇହେବ ଓ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖାଇ ହେବ ସେନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମୀର ।
ତେବେ ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଘରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ମାହିର ଥିଲେ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ଆଈ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳା ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିକ୍ଷିଥିଲେ ସୁଧିର । ଆଉ ଏବେ ପିଢି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହ କଳାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୁଧୀର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମକୁ ମୋ ପରପିଢ଼ି ଆଗକୁ ନେବେ । ମୋ ପରେ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛି । ସେ ମୋର ଏହି କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ।"
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇଛି ରୋଜଗାର:
ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ । କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ । ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ଛୋଟ ବଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଛୋଟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର 10 ହଜାରୁ 15 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର 1-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମେଳା ପଡିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ବିଦେଶରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି । ସ୍ପେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା, ଆମେରିକା ଓ ମରିଶଶ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଧୀର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ହସ୍ପଶିଳ୍ପ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖାଉଛି, ସେଠାରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି । ଏହାସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି । ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି ।"
ସୁଧୀର ମହାରଣା କେଉଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ?
1998 ମସିହାରେ ଓଡିଶା ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
2003 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
2021 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ଉର୍ବଶୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଧୀର ମହାରଣା ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା (55) । ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ବିଶେଷ କରି ଉର୍ବଶୀ ଗୋବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।
ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ଉପରେ ହସ୍ପଶିଳ୍ପ କରିଛି । ଏସବୁ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଓଡିଶାର ନାମ ରଖିଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।"
ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ବାପା ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚଢିଆପଲ୍ଲୀରେ । ପିଲାବେଳେ ଉର୍ବଶୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋବରରୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ । ପିଲାବେଳେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖେଳୁଥିଲେ । ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ।
ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କଳା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ମାନ ରହିଛି । ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"
ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପାରିବାର:
ସୁଧୀର ମହାରଣା ଓ ଉର୍ବଶୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପାରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା ଓ ଝିଅ ସୁନିତା ମହାରଣା । ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରାମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାରଣା ଦମ୍ପତି ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଦମ୍ପତି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦନ ଏବଂ କାଠ ଖେଳଣା ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।
ସୁଧୀର ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ଓ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ମିଲିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା କିଭଳି ଏହି କଳାକୁ ଶିଖିବେ ସେନେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।"
ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ମହାନ କାରିଗର, ଡିଜାଇନର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୪୮ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୧୨ଟି ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ୨ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପୁରସ୍କାର (କାରୀଗର-ଡିଜାଇନର୍ ସହଯୋଗ) ସମେତ ୩୬ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ପୁରସ୍କୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ମହିଳା କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । କାଠ କାମ, ଧାତୁ କାରିଗରୀ, ମାଟି ମଡେଲିଂ, ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତ-ମୁଦ୍ରିତ ବୟନଶିଳ୍ପ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କଳାତ୍ମକ ବୟନ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଟେରାକୋଟା, ବେତ ଏବଂ ବାଉଁଶ, ପଥର ଖୋଦନ, କାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ପେଟ, ଖେଳଣା କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର