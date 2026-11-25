'ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ' ଉଦ୍ଯାପିତ: B2B ବୈଠକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡ୍ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ଓଡ଼ିଶା
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2026' ଉଦ୍ଯାପିତ । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ।
Published : November 25, 2026 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ 'ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ୨୦୨୬'ର ଶେଷ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନେକ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି, ଏହି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 'କଳିଙ୍ଗ-ବାଲି ସଂଳାପ', ବ୍ୟବସାୟ-ରୁ-ବ୍ୟବସାୟ (B2B) ବୈଠକ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡ୍ସୋ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
କଳିଙ୍ଗ-ବାଲି ସଂଳାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା “କଳିଙ୍ଗ-ବାଲି ସଂଳାପ: ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା” ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ୯୨ ଜଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜଗତ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡ୍ସୋରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ-
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୋଡ୍ସୋ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ରାଜ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଐତିହ୍ୟ, ବେଳାଭୂମି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି-ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ-
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।