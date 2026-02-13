ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର; ଆଗରେ ଗଞ୍ଜାମ, ୨୦୨୩ରୁ ମିଳିଛି ଏକାଧିକ ପୁରସ୍କାର
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ । ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ରେସରେ ଗଞ୍ଜାମର ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ।
Published : February 13, 2026 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାରରେ ଗଞ୍ଜାମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୩ ରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ (poverty reduction), ଜୀବିକା ସହାୟତା (livelihood support), ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଜଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା, ଜଳବାୟୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, SDG ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ ଆଦିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ ।
- ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ରାଜୀବ ରଂଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"2025 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକରୁ ହାଟବଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।"
- ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି । ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦୀନ ଦୟାଲ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର (DDUPSVP) ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହପରି ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର କଞ୍ଚୁରା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଶାସନ ଆମ୍ବାଗାଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କୁଲାଡକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, କେଲୁଆପଲ୍ଲୀ ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସାହାପୁର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ (Self-Sufficient Infrastructure) ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା।
- 2023-2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଲକ ବର୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । 2023 ମସିହାରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ । ଏହାସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
- 2023 ମସିହାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍କୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଉର୍ଜା ସ୍ୱରାଜ ବିଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତ (Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar) ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାସିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋନାଇଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ବନ ନିଉଟ୍ରାଲ ବିଶେଷ ପଞ୍ଚାୟତ (Neutral Vishesh Panchayat Puraskar) ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର (CNVPP) ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରିକେଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
- କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରୁ ସଂଶୋଧିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧୧୨.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ RGSA ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୧.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୨୭.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୨୦ କୋଟି ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ୫୩.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ପଞ୍ଚାୟତ / ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLBs)କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (RLBs) ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୨,୨୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-26 ମସିହା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରେ RLB ପାଇଁ 8,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟକୁ RGSA ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ରୁ 2025-26 (31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ମୋଟ 7,50,736 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।