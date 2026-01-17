୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ସର୍ଭେ
୨୦୨୭ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୌରନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
Published : January 17, 2026 at 7:32 PM IST
Panchayat Elections କଟକ: ୨୦୨୭ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ବଥର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଓ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDCଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଲଟ ବକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଡ଼ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଥକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୁଥ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି ।"
ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟାଂଶ:
- ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ।
- ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
- ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁବିଧା କରାଇବା ।
- ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ବୁଥକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବୁଥରେ ପରିଣତ କରିବା ।
SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା:
କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ଏହି ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭୋଟର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏକ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ ରହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ।
ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଧାନସଭା ସିଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ଅବଗଣନା ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ