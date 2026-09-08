ETV Bharat / state

ପିପିଲିରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ, 'ଥେସାଲୋନିକି ମେଳା'ରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ

ଗ୍ରୀସ୍ '୯୦ ତମ ଥେସାଲୋନିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳା'ରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ସ୍ବପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତରୁ 11 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Odisha palm Leaf Artist Swapna Manjari Nayak
ଗ୍ରୀସ୍ ରେ '୯୦ ତମ ଥେସାଲୋନିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳା'ରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ସ୍ବପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼: ପୁରୀ ପିପିଲି ମାଟିରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳାର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ । ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିବା ପିପିଲିର ଝିଅ ତଥା ବୋହୂ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଗ୍ରୀସରେ '୯୦ ତମ ଥେସାଲୋନିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳା'ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପିପିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଗ୍ରୀସ୍‌ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା କେବଳ ମୋର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇ ନଥିଲି । ଏବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୧ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ଏଠାରେ ନିଜ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କିପରି ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ହୁଏ, ତାହି କରି ଦେଖାଇ ଥିଲି।"

ଗ୍ରୀସ୍ '୯୦ ତମ ଥେସାଲୋନିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳା'ରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ସ୍ବପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରୀସ୍‌ ଥେସାଲୋନିକି ସହରରେ ଚଳିତମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା '୯୦ ତମ ଥେସାଲୋନିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳା' ୧୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ । ତାଳପତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନିଏ, ସେ ନେଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନା ।

ପତ୍ନୀ ସ୍ବପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ତାଳପତ୍ର କଳା ଏବଂ ଗ୍ରୀସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗନେବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସରୋଜ ନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପିପିଲିର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି କଳାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଗ୍ରୀସ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ସାଧନା ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ଶକ୍ତି, ୧୨ ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୦୦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ କିଟ୍‌

ପିପିଲିରେ ହେବ ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍‌; ଉପକୃତ ହେବେ ୬ ହଜାର କାରିଗର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

TAGGED:

SWAPNA MANJARI NAYAK
ODISHA PALM LEAF ARTIST
ODISHA ARTIST IN GREECE
ସ୍ବପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ
GREECE INTERNATIONAL FAIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.