ETV Bharat / state

CCIରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ବାଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ରୋଷେୟା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ଭେରିିଫିକେଶନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

Commissioner and Secretary, Women and Child Development Department, Mrinalini Darswal
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 7:05 PM IST

|

Updated : September 10, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଏକ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ (CCI)ରେ ନାବାଳିକା ଅନ୍ତେବାସୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ତୁରନ୍ତ ତଦାରଖ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ (WCD) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିଜେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ, ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା, ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାବେ ନ ନେଇ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି,"ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତି, ଚାଲାଣ ହେଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହେଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆମର ସାମୂହିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବ । ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରୁଛି ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କିମ୍ବା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ହୋମ, ହଷ୍ଟେଲ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଆଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ଆବାସିକ ସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ସିଲ କରାଯିବ

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ସିଲ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟ ଆଇନ ଧାରା 42 ସହ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁୁଜୁ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିଶୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେବଳ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୋସ୍କୋ ଆଇନ ଓ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିସହିତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରଦ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ ।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ତଦାରଖ ରିପୋର୍ଟ 'Awaasome' ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ଆପଲୋଡ୍ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ କାଗଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଯାଞ୍ଚକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ (DCPU) ଏବଂ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି (CWC)କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗସ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥଛି । ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଛଡା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ତଥା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ବାଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ

ବାଳିକା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ୱାଚ-ଆଣ଼୍ଡ-ୱାର୍ଡ ତଥା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ/ଆଉଟସୋର୍ସଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ । ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ରୋଷେୟା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଯତ୍ନ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭେରିିଫିକେଶନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଭେରିିଫିକେଶନ ପରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହାର ଅପଡେଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖ ଭିତରେ ପୁଅ-ଝିଅମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ । ଆଇନ ବିବାଦରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହ ରଖା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ। ଶିଶୁ ଶୋଷଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋପନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ଶୱାଲ । ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁମାନେ ଯେପରି ମହିଳା ପରାମର୍ଶଦାତା (Counsellor) କିମ୍ବା DCPU ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୀଧାସଳଖ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିବେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଗତ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରକୁ ଫେରିଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ।


ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ୨୨୦ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ (CCI) ରହିଛି, ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନର୍ବାସ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଲାରି, ବୋନସ୍‌ ଓ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ଲାଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍‌କୁ ପୁଣି ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବୁକିଂ ତାରିଖ

Last Updated : September 10, 2026 at 7:45 PM IST

TAGGED:

ODISHA CHILD CARE INSTITUTIONS
STATEWIDE INSPECTION
CHILD CARE INSTITUTIONS
KENDRAPADA MINOR PREGNANCY CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.