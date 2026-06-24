ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଚେତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର; ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ; ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ କୌଣସି ସାଲିସ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। OSDMAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି
Published : June 24, 2026 at 8:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (OSDMA) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ‘ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ’ (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର (SRC) ତଥା ଓଏସଡିଏମଏର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମାବଳୀ–୨୦୧୭, ସଂଶୋଧିତ ନିୟମାବଳୀ–୨୦୨୫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
- ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ବିଶେଷକରି ବହୁତଳ କୋଠା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC)ର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କି ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, କରିଡର କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଗମନ ପଥରେ ଜଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଗମନ ପଥ, ସ୍ପଷ୍ଟ ସାଇନେଜ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
- ସୁରକ୍ଷିତ ନିର୍ଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ, ସିଡ଼ି, କରିଡର ଓ ଏସ୍କେପ୍ ରୁଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଗମନ ପଥ, ଆସେମ୍ବଲି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ ନିର୍ଗମନ କବାଟ ବାହାର ପଟକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
- ତ୍ରୈମାସିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିୟମିତ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ‘ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ୱାର୍ଡେନ’ ଓ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜସ୍ୱ ଲେ-ଆଉଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ‘ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର (DEOC)ର ଅଦ୍ୟତନ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଭଡ଼ା ଘର ଓ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର
ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସର, ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା କୋଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ଆବାସିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
- ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ରାଜସ୍ୱ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ କିମ୍ବା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ନିୟାମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ।
- ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ
OSDMA ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, କେଉଁ କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଏବଂ କିପରି ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର