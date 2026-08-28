EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ? ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଲା, ଉବେର ଓ ରାପିଡୋ ଭଳି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ ରେ ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ, 'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ' ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ।ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 28, 2026 at 1:56 PM IST
Odisha Online Transport Service ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ସେହିପରି କିଛି ଘରୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାପିଡୋ, ଓଲା ଓ ଉବେର ଭଳି ସଂସ୍ଥା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ 'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ' ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ଘରୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ, ଭଡା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ଵ 'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍' ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଜନସଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ? ସଠିକ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରୀ ? ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦାବି କେତେ ଯଥାର୍ଥ ? ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ? ଏହାକୁ ନେଇ ETV ଭାରତର EXPLAINER ...
ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ରହିଛି:-
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ, ଅଟୋ ଏବଂ କାର୍ ଭଡ଼ା (ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ) ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
ଆପ୍-ଆଧାରିତ ମୋବାଇଲ ସେବା:
- ଉବେର (Uber): Uber ଜରିଆରେ କାର୍, ଅଟୋ ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
- ଓଲା (Ola): ସହର ଭିତରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ଓ ଅଟୋ ସେବା ଯୋଗାଏ ।
- ରାପିଡୋ (Rapido): ବାଇକ୍ ଟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ।
- ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ (Odisha Yatri ): ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଜିରୋ-କମିସନ (Zero-commission) ଅଟୋ, କ୍ୟାବ ଏବଂ ବସ୍ ବୁକିଂ ମୋବିଲିଟି ଆପ୍ ।
ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାବ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଓଲା, ରାପିଡୋ, ଉବେର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି । ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରିବେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟରରେ କ୍ୟାବ ଓ ଅଟୋ ବୁକିଂ କରଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବୁକ କରିବେ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।
କେମିତି ହେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର:
- ରାପିଡୋ, ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀର ଆପ୍ ରହିଛି ।
- ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଏସବୁ ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଆପକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ।
- ଏହାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପଞ୍ଜିକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
- ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଆପରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ।
ତେବେ ରାପିଡୋ, ଓଲା, ଉବେରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଡା ଆସୁଛି । ଅଧିକ ବୁକିଂ କଲେ ବୋନସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କମିଶନ ରଖୁଛି ବୋଲି ଜଣେ ନାନୁ ନାମକ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ୟା:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଲା, ଉବେର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଓ ଲୋୟର PMG ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକାମାଡ଼ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଟାକ୍ସି ଚାଳକ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଦାବି :-
ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦାବି:
- ପ୍ରତି ରାଇଡ଼ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୧୫୯ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ ।
- ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତି' ପ୍ରଣୟନ ହେଉ।
- ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଦର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
- ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ପିକ୍-ଆୱାର, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ଦୀର୍ଘ ପିକ୍-ଅପ୍ ଦୂରତା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ
- ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷା ଶୁକ୍ଳ (waiting charges) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
- ଡ୍ରାଇଭର ପିକ୍-ଅପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ରଦ୍ଦ କଲେ, ରଦ୍ଦକରଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ।
ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇଁ ଦାବି:
- ସମସ୍ତ ରାଇଡ଼-ହେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ (Ola, Uber. Rapido, Odisha Yatri, ଇତ୍ୟାଦି) ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ।
- ଚାଳକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨୪/୭ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ।
- ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ଅଧିକ ଭିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରାଇଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।
- ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଉ ।
- ଆପରେ ବୁକିଂ ଅନୁରୋଧ ଆଲର୍ଟ ଅତି କମରେ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ
- ଯଦି ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଫିଟନେସ୍ ସାଟିଫିକେଟ୍ (FC) ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ।
ଅଟୋ ରିକ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି:
- ଯଦି ଅଟୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପିକଅପ୍ ସ୍ଥାନରେ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ।
- ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟୋକୁ ୩ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ।
- ୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟୋରେ ବସନ୍ତି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେଉ ।
- ରାତି ୧୦ଟାରୁ ସକାଳ ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ସର୍ଚାର୍ଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉ ।
- ଯଦି ଗ୍ରାହକ ବୁକିଂ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଫି ଦିଆଯାଉ ।
ଏମିତି କହିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର:
ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭଡା ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଓଲା, ରାପିଡୋ ଓ ଉବେର କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ ନାହିଁ । ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଭଡା ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ । ପୁରୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ୧୪୦୦ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲୁ । ହେଲେ ତାକୁ କମେଇ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଡି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି । "
ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୪ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ କୌଣସି ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ ନାହିଁ । ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ । ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଗରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ୨୫୦ ଭଡା ନେଉଥିଲୁ । ହେଲେ ଏବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କମେଇ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ଭଳି କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତି କମରେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ।"
'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ' ଆପ୍:
ଓଲା (Ola), ଉବେର (Uber) ଏବଂ ରାପିଡୋ (Rapido) ଭଳି ବେସରକାରୀ ଆପ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 'ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ' (Odisha Yatri) ଆପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି । ‘ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ’ ୨୦୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ । ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହର ଭିତରେ ଅଟୋରିକ୍ସା, କ୍ୟାବ ଏବଂ କାର୍ ଭଡ଼ାରେ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଏ ।
Principal Secretary @ushapadhee1996 Ma'am urges Odisha to choose Odisha Yatri.#NuaOdishaRaSmartRides #odishayatri pic.twitter.com/m31hgkirfT— Odisha Yatri (@odishayatri) July 19, 2025
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜିରୋ କମିଶନ ରହିବ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତାହା ବିନା କମିଶନରେ ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଏହି ଆପ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି ।ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ କୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ: ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ଉପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖିବ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ସବୁ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯିବ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବେ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀରେ କେତେ ଭଡ଼ା:
ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀରେ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଓ ଅଟୋ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିହେବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସେବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦର କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି (କାର୍) ଭଡା ଅତି କମରେ ୭୫ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ୨ରୁ ୧୦ କିମି ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଟଙ୍କା । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କି.ମି ହେଲେ ପ୍ରତି କିମି ୧୬ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡା ଦର ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ରାଜଧାନୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତି କିମି ୧୯ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି । ସେହିପରି ଅଟୋରେ ଅତି କମରେ ୬୦ ଟଙ୍କା ଭଡା ରହିଛି । ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ୧୧ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଭଡା ନିଆଯାଉଛି ।"
ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଧିକ ଭଡା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି: ଗ୍ରାହକ
କ୍ୟାବ୍ ସେବାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବାଇକ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ କରି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମତେ ସୁବିଧା ହୁଏ । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣା; ଭିଡିଓ ଜାରି କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସଙ୍ଘ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ
ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଲୋୟର PMG: ପୋଲିସ-ଡ୍ରାଇଭର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପଥର ପିଙ୍ଗି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅନେକ ପୋଲିସ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର