ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ଏ ବର୍ଷ 27% ଅଧିକ ବର୍ଷା
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 16, 2026 at 5:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି l ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି l ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି l ୩ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି 16ରୁ 18 ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ l 17 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢିବ l 18 ତାରିଖରେ ଟିକେ କମିବ ଏବଂ 19 ରେ ପାଗ ଠିକ ହୋଇଯିବ l ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି l ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି l ଜୁନ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯାଏଁ 953 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ଯାହା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ 27% ଅଧିକ ବର୍ଷା l"
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ପଠାଯାଇଛି l ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି l ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ l ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି l ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଯାଇଛି l ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ l ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 49 ବ୍ଳକ, 5 ସହର, 331 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l 5 ଲକ୍ଷ 15 ହଜାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ 37 ହଜାରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l ତା ସହିତ 293 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି l TPNODL ର ଅଧିକାରୀ ଫିଲଡରେ ଅଛନ୍ତି l ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଦିଆଯିବ l ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରାପିଡ଼ ଆକ୍ସନ ଟିମ ମହାଜୁଦ ଅଛନ୍ତି l 5000 କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଗୋଖାଦ୍ୟ, 36 RRT ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି l ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡିକର କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନ ବିଭାଗ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ସ୍ନେକ ଭେନମ ଅଛି l RRT ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବୁଲୁଛନ୍ତି l"
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରାତିଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି l ପାଣି ଛାଡିଲେ, ଘାଇ ମରାମତି ହେବ l କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେଉଛି l ସହରରେ କିଛି ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ହୋଇନି l ଖବର ଆସିଲେ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ l ସେହିପରି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି l ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସେଲ୍ଫି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି l ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି l ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା; ବସ୍ତା-ବାଲିଆପାଳ-ଜଳେଶ୍ୱର-ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଭୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର