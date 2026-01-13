ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲିଭିଗଲା 8 ଜୀବନ ଦୀପ
ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ 6ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ।
Published : January 13, 2026 at 8:10 PM IST
Odisha Road Accident ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ । ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆସନ୍ତା 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ । କିନ୍ତୁ କେତେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ? ସତରେ କଣ କମୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଚଳିତ କରିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଆସିଛି । କେଉଁଠି କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘରକୁ ଫେରି ପାରିନି ପରିବାରର ମୁରବୀ । କେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ଫେରିଲେ ମରଶରୀର ହୋଇ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଛି 8 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-1:
IIT କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ମୃତ: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ ସମୟ । ଦୁଇ ଜଣ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏକାଡେମିକ୍ ଜୋନ୍ ଆଡକୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ । ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଏକ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ଦ୍ବୟ କଲିକତାର ବାସିନ୍ଦା । ତେବେ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାଗର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ।
ତେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଡି ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । କେବଳ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନୁମତି ରହିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ପିଏଚଡି ପିଲାଙ୍କର ଲ୍ୟାବ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କରୁଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-2:
ହଂସପାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ରୁ ୭ଟା ସମୟ । ହଠାତ ହଂସପାଳ ଛକରେ ସମସ୍ତ ଗାଡି ଅଟକିଗଲା । ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲନଖରାରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଟ୍ରକ ପଛ ପାଖରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଗାଡି ଚାଳକ ଜଣକଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାପି ଦେବାରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ ରହିଥିଲା । ତେବେ ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଓ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା । ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ରହି ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-3
ବାରିପଦାରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବାରିପଦା ବାମନାଶାଳ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା ବୋଲେରୋ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ବାଇକ୍, ପରେ ସାଇକେଲ୍ ଓ ଗାଈକୁ ପିଟିଥିଲା ବୋଲେରୋ । ଏନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ବୋଲେରୋକୁ ଜବତ କରିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-4
ଗଞ୍ଜାମରେ ଛକିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! : ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉ ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବାଟରେ ଛକିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ । କଟକରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ । ଗଞ୍ଜାମର ଡେଙ୍ଗାଉସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କପାମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବୋଲେରୋରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଧକ୍କା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ଓ ଭଣଜା ଗୁରୁତର ଆହତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନେ କଟକରୁ ଚିକିତ୍ସା ସାରି ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ଫେରୁଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-5
ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଫେରିଲା ମରଶରୀର: ଆସିଥିଲେ ମା’ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଖଲଣା ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ସାରି ମହିଳା ବାଇକ୍ରେ ବସି ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବାଇକରୁ ଖସିପଡିବାରୁ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ନମ୍ବର-6:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଲା 3 ଜୀବନ: ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଶାସନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଟିପୁପଡା ନିକଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସଡିପିଓ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ ଟା ସମୟରେ ସୋନୁଟିକ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରେଇପାଲି ଅଭିମୁଖେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ଟିପୁପଡା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା VIMSARକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦୀପ ମିର୍ଧା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମିର୍ଧା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ:
ରାଜ୍ୟରେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି । ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୪-ଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ କମିବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର