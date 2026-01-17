ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକର 2 ଗୁଣ୍ଡା
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଅପହରଣ କରି ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଶରୀରର 70 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ।
Published : January 17, 2026 at 12:14 PM IST
Odisha Migrant Labourer Tortured ନୂଆପଡା: ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଜୁନାପାଣି ଗାଁ ଖଲିଆଭାଟା ପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀ । ସେ କାମ କରୁଥିବା ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ।
ବିଦ୍ୟାଧର, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ଶାଳୀ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖଡ଼ିଆଳର ଦଲାଲ ହୀତେଶ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆନ୍ନାରାମ ଗାଁକୁ ଏକ ଇଟାଭାଟିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏ. ଆର. ମାଧବ ନାମକ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ଅଧିନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ନଥିବା ଖବର ପାଇ, ସେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଫେରୁଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଧର ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଥିଲେ । ଦୁଇ ଯୁବକ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଜୋର ଦବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀଙ୍କ ଶରୀରର 70 ଭାଗ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି । ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଆରପିଏଫ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝୀ ଘରକୁ ଫେରି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର (ଜାନୁଆରୀ 16) ଖଲିଆଭଟା ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନାଫୁଲ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଜସ୍ମିନ ସାହୁ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଳଚରଣ ତାଣ୍ଡି, ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହିତ, ପୀଡିତଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, " ସ୍ଥାନୀୟ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡି, ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ । ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହି ସେ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । " ଏହା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ" ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଜସ୍ମିନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା