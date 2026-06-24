ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀ ! ନୂଆପଡ଼ା ଯିବ ବିଜେଡି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ
ବିଜେଡି ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍ ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 24, 2026 at 1:23 PM IST
Farmer Nepal Majhi Death , ନୂଆପଡା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଜାଡାମୁଡା ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ନେପାଳ ମାଝୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ । କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଶବ ରଖି ନୂଆପଡା ଖଡ଼ିଆଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜଡାମୁଡା ଛକ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ଟୋକନ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗତ ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 36 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ 96 କେଜି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସରକାର ଟୋକାନ ଦେଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସକରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ନପାଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ, ଶେଷରେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ ସୀମା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଯୁକସାଏ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁଗୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ନେତା ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଧରୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବିଫଳତା । ତାଙ୍କର 36 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି । ମୃତକ ଚାଷୀ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ସେ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।"
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକର ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆପଡ଼ା ଯିବ ବିଜେଡିର ଫାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍:
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା କୋମନା ବ୍ଲକ ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପଞ୍ଜିକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି, କଟନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛି । ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଚରମ ବିଫଳତା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁଳ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବିଫଳତା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀ ନେପାଳ ମାଝୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।"
ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନେପାଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସରକାରଙ୍କର, ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି ଚରମ ବିଫଳତାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।" ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ଅଧୀରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅବନୀ ଯୋଶୀଙ୍କୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ତୁରନ୍ତ କମିଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୃତକ ଚାଷୀ ସ୍ବର୍ଗତ ନେପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ତୁରନ୍ତ ନେପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସହ ପରିବାରର ଜଣକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଥିବା ଧାନକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧିରୁ ଅଧିକ ୧୫ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପରିବାରରେ ନେପାଳ ମାଝୀ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା, ମାଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ତିନି ନାବାଳକ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା
ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ନୂଆପଡା