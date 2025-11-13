14ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜନାଦେଶ: କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ରାୟ ? ଗଣତି ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନୂଆପଡ଼ାରେ 83.45% ମତଦାନ ହୋଇଛି । ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି 14ଟି ଟେବୁଲରେ 26 ରାଉଣ୍ଡରେ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
Published : November 13, 2025 at 4:09 PM IST
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ । ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି । କିଏ ହେବ ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ ବିଧାୟକ ? କାହା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ? କାହା ସପକ୍ଷରେ ସିଂହଭାଗ ମହିଳା ମାରିଲେ ମୋହର ? କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଦିବାସୀ ? ରାଜନୈତିକ ଦଳଠାରୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତର କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟର ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ।
1951ରୁ 2025, ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର । 2025 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ 83.45 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ କାହାକୁ ନିଜର ନେତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ? କେତୋଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ? ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ...
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି ?
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ଇଭିଏମରେ ଭିତରେ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (14 ନଭେମ୍ବର) ସକାଳ 8ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କେତେ ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି ?
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡା ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଡା ପ୍ରହରା ସହ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିଛି EVM । 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 26ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ 358 ବୁଥର ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ହେବ । 42 ଜଣ ଦକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଜଣେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜଣେ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପର ଭାଇଜର, ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଏଭଳି 26ଟି ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 42 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପର ଭିଜନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର, ସିନିୟର ଅଫିସର କଡା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ । ଭୋଟ ଗଣତିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସକାଳ 6 ଟା ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥାତ 14ଟି ଟେବୁଲରେ 42 ଜଣ ରହିବେ । ପ୍ରତି ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପର ଭାଇଜର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ରହିବେ । ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଗଣତି ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଭୋଟ ଗଣତି:
ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 8ଟାରେ ବାଲାଟ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପରେ 8.30 ମିନିଟ ସମୟରୁ EVM ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ । ଭୋଟ ଗଣତି ପରିସରରେ ମେଡିଆ ସେଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସେଠାରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଧିକାରୀ ମେଡିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ମ୍ଡ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟର:
- ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଟ ଭୋଟର: 2 ଲକ୍ଷ 54 ହଜାର 497
- ପୁରୁଷ ଭୋଟର: 1 ଲକ୍ଷ 24 ହଜାର 544
- ମହିଳା ଭୋଟର: 1 ଲକ୍ଷ 29 ହଜାର 932
- ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା: 21
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ କେତେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି ?
- ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି: 2 ଲକ୍ଷ 12 ହଜାର 385
- ମହିଳା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି: 1 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାର 563
- ପୁରୁଷ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି: 1 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର 817
- ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ: 83.45%
