'ଓଡ଼ିଶା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ'- ପୋଲିସ ଡିଜି
ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜର 9 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଡିସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 30, 2026 at 5:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଆଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ୍ ର ଡିଜିପି ଡିସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଲୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି l
ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ, ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବନୀ ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏସଆଇ ରଞ୍ଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଏସଆଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେହୁରି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନଷ୍ଟେବଳ ତପସ୍ୱିନୀ ପଟେଲଙ୍କୁ ଡିଜିପି ଏହି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଡିସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି l କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଡିସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l
ଏହା ସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁରାନିଆ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଆଉ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି l ବିଗତ ଦିନରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି l ପୋଲିସର ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ l
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି l ତେବେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣି ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1600 ନୂଆ ପଦବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l ଏହି ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିଫର୍ମ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଛି l ଏହି କମିଶନ ନୂଆ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇପାରେ l ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 50% ବୃଦ୍ଧି ହେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗତିଶୀଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ l ଆଉ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ସେବା ଯୋଗେଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁରାନିଆ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର