ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା; 'ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଚାବିକାଠି'
ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଅୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କହିଲେ 'ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ।'
Published : January 25, 2026 at 8:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ କୁମାର ବେରୀ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଅୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସହରୀ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନୁଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ମଡେଲ ସହର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ଭାଗିଦାରୀ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଭିରମାନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ, ଜଳସେଚନ, ଶକ୍ତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏମଏସଏମଇକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହିଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରୁ ବଳ ଦେଉଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଣୁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଏମଏସଏମଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଜରିଆରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତିର ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଅଧିନରେ ୯୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇପାରିବ ।" ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅର୍ବାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ନୀତି ଆୟୋଗ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ କୁମାର ବେରୀ କହିଛନ୍ତି," ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଏକ ମଡେଲ ସହର ଭାବେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ବେରେଜ ପରିଚାଳନା, ସଫେଇ, ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ସହର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ନୀତି ଆୟୋଗ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ, ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶାସନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଓ ସମନ୍ବିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ନୀତି ସହ ତାଳ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ତ୍ଵରାନ୍ଵିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ଵତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ କୁମାର ବେରୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଇଜ ଅଫ ଡୁଇଂ ବିଜିନେସ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି, ଢାଞ୍ଚାଗତ ବିକାଶ, ଶକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବଦଳିବ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ': ପରିବହନ କମିଶନର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର