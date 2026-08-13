ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ SOP, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚିଠି । ବେଆଇନ ଦଖଲ ଓ ଠକେଇ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 13, 2026 at 10:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା । ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ । ବେଆଇନ ଦଖଲ ଓ ଠକେଇ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପୈତୃକ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ଆବଣ୍ଟିତ ଓ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଜମି ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ, ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର, ବେଆଇନ ଦଖଲ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା ଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବାକୁ ଚିଠି:
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବା ଦିଗରେ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଚିଠିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ?
ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଶାରୀରିକ, ଦୃଷ୍ଟି, ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପୈତୃକ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିଛି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠକେଇ, ଚାପ, ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବହାର କରି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ଜମି ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ, ଚାଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯିବ । ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲେ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବେ:
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ବେଆଇନ ଦଖଲ, ଜବରଦଖଲ, ଚାଷ, ନାମଜାରି କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସକ୍ଷମ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବେ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଅବୈଧ କିମ୍ବା ବାତିଲ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ । ଏହା ସହ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଖଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଇନସମ୍ମତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନକରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ସେହିପରି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସରକାର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଜମିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଣହସ୍ତାନ୍ତରଣ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ିରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇନସମ୍ମତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠକେଇପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଜାରି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବେଆଇନ ଉପାୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏଥିସହ ତହସିଲ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସଚେତନତା ଦେବା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଠକେଇ, ଅପରାଧିକ ଧମକ, ଜାଲିଆତି, ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ, ବେଆଇନ ଦଖଲ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ଭଳି ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାରମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜମି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ । ଏହା ସହ ଶୋଷଣ କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା:
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୬’ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର