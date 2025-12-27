ETV Bharat / state

ଦିଲ୍ଲୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଓଡି଼ଶାର 127 ଜଣିଆ NCC ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ

ରାଜ୍ୟର 70 ହଜାର କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଝିଅ ଏବଂ 80 ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 3:56 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 127 ଜଣିଆ ଏନସିସି ଦଳ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ମାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ଼ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ । କଟକ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କୋଣରୁ ବଛା ବଛା କ୍ୟାଡେଟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 47 ଜଣ ଝିଅ ଏବଂ 80 ଜଣ ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।


ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଲିମ:

ରାଜ୍ୟର 70 ହଜାର କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପରେଡ୍ ପରିଚାଳନା, ଗୁଳିଚାଳନା କୌଶଳ, ଘୋଡା ଚାଳନ, ବିମାନ ଏବଂ ନୌସେନା ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥ ତାଲିମ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । 127 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଲେଜରୁ 71 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ 41 ଜଣ ଝିଅ, ସ୍କୁଲରୁ 9 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ 6 ଜଣ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ।



ଗ୍ରୁପ କମାଣ୍ଡର ଦେବାଶିଷ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡି଼ଶାରେ ବିଶେଷ କରି 3 ଟି ଗ୍ରୁପ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି । ଏନସିସି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଓଡି଼ଶାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ ମାସ ଧରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

'ଏନସିସିର ଅଂଶୀଦାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ'

ଏପଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ 127 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିଲା । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସାରା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏନସିସିର ଅଂଶୀଦାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ହଜାର କ୍ୟାଡର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । 2030 ସୁଧା ଆମର ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର କ୍ୟାଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 2036 ସୁଧା 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । "

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଉଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିବିର ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପସ୍ଥାପନା, ଡ୍ରିଲ୍ ତାଲିମ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍, ପତାକା କ୍ଷେତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଡେଟ୍ ତାଲିମ, ବିବିଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆରଡିସି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଙ୍କ କିଟିଂ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।


5 ଟି ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ଅନୁମତି:


ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 5 ଟି ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ 5 ଟି ସ୍ଥାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଯେପରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏନସିସିର ଉପସ୍ଥିତି କମ ଥିବ, ବିଶେଷକରି ଟ୍ରାଇବାଲ ସହିତ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ ରହିବ । "


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

